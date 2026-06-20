Malgré une maladie neurologique limitant totalement sa mobilité cette petite chatte trouve toujours le moyen de bien jouer

Un chaton femelle nommé Present a été pris en charge par l’association américaine Urban Cat Coalition, qui a tout de suite remarqué qu’il n’était pas comme les autres. En effet, la petite boule de poils était incapable de marcher ou de se tenir debout en raison d’une malformation du cerveau. Placée en famille d’accueil, la jeune chatte a témoigné d’une forte volonté de vivre et fait preuve d’une résilience inspirante.

L’association Urban Cat Coalition, basée à Milwaukee dans le Wisconsin, a pris sous son aile un chaton concerné par l’hypoplasie cérébelleuse, une malformation du cerveau entraînant une démarche chancelante et des mouvements inhabituels. La petite femelle, baptisée Present, était incapable de marcher ou de se tenir debout.

Placée en famille d’accueil, la boule de poils a révélé une forte volonté de vivre. Déterminée, elle essayait de déambuler dans son nouvel environnement et se relevait aussitôt après chaque chute.

© Urban Cat Coalition

Chouchoutée par sa famille d’accueil

Pour se déplacer d’une pièce à l’autre, Present a trouvé la solution idéale : s’installer dans le sweat à capuche de son père d’accueil !

© Urban Cat Coalition

Ce qu’elle aime par-dessus ? Être câlinée par ses bienfaiteurs. Ces derniers font preuve de compréhension et de patience envers leur petite protégée, qu’ils accompagnent avec bienveillance. « Il suffit qu'on la tienne droite dans sa litière et qu'on lui prenne la patte arrière pour qu'elle puisse faire ses besoins facilement », expliquent-ils à Love Meow, par exemple.

Pour la maintenir droite pendant ses repas, ils lui ont offert un petit harnais spécial. L’accessoire lui sert aussi de thérapie douce et permet à son corps de s’étirer et de se renforcer.

© Urban Cat Coalition

Present est à l’adoption

Malgré son état particulier, Present croque la vie à pleines dents. Elle adore s’amuser avec les nombreux jouets mis à sa disposition et faire de longues siestes dans le canapé après les séances de jeu. Ses parents d’accueil lui ont également aménagé un petit nid douillet dans lequel dormir en toute sécurité la nuit.

Aujourd’hui, Present cherche une famille d’adoption aimante, patiente et dévouée qui aura le temps de l’accompagner sur le chemin de la résilience. Cette boule de poils adorable illuminera le quotidien de ses adoptants !

© Urban Cat Coalition

Le conseil de Woopets : comment prendre soin d’un chat atteint d’hypoplasie cérébelleuse ?

Pour prendre soin d’un chat concerné par l’hypoplasie cérébelleuse, nous vous conseillons d’adapter son environnement pour compenser ses difficultés de coordination.

A lire aussi : Un couple stupéfait découvre que leur chat accumulait secrètement des liasses de billets dans sa cachette (vidéo)

Cette affection neurologique, non évolutive et non douloureuse, peut provoquer des tremblements, une démarche instable ou des problèmes d’équilibre. Il est donc recommandé de sécuriser son espace de vie en limitant les risques de chute, notamment en protégeant les escaliers, en installant des tapis antidérapants et en évitant l’accès aux surfaces trop hautes. Les gamelles d’eau et de nourriture doivent être stables et facilement accessibles. Vous pouvez également installer une litière à bords bas, plus simple à utiliser.

Malgré leur handicap, ces félins peuvent mener une vie heureuse et épanouie grâce à leur grande capacité d’adaptation. Il est important de respecter leur rythme, de les encourager sans les mettre en difficulté et de leur offrir des activités adaptées à leurs capacités.

Un suivi vétérinaire régulier permet de surveiller leur état général et de recevoir des conseils personnalisés. Avec de la patience, de la bienveillance et quelques aménagements, un chat atteint d’hypoplasie cérébelleuse peut profiter d’un excellent confort de vie.