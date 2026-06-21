« C'est son infirmière qui prend de ses nouvelles », ce chat dorlote un chiot en famille d’accueil après une opération (vidéo)

Mango, un adorable chat roux, a récemment conquis le cœur de milliers d’internautes. Et pour cause ! Le félin a accueilli tendrement un chiot pour lequel ses propriétaires se sont constitués famille d’accueil, après son opération de stérilisation. Doux et affectueux, Mango n’a pas cessé de le câliner à son retour.

L’expression « s’entendre comme chien et chat » fait généralement référence à des chamailleries permanentes. Pourtant, ces 2 espèces sont capables de nouer de belles amitiés !

Récemment, un chat nommé Mango a fait fondre le cœur des internautes après avoir accueilli tendrement une petite chienne, que ses propriétaires ont prise en famille d’accueil. Le canidé, qui porte une collerette, revenait dans le foyer après avoir subi une opération de stérilisation.

© @blusrescue / TikTok (capture d'écran)

« C’est son âme sœur qui est revenue »

Comme le rapporte le média Pet Helpful, les 2 animaux ont tissé un lien unique. Dans une vidéo publiée sur TikTok, on peut voir le félin heureux de revoir son amie canine et lui prodiguer des câlins. Il ne cesse de lui faire des petits bisous et de se frotter contre elle.

« Je n'ai jamais vu Mango aussi obsédé par aucun de nos autres chiens en famille d'accueil. Il essaie toujours de jouer avec elle, de la câliner et d'être à ses côtés », écrit la famille en légende. Depuis sa diffusion, la vidéo a reçu plusieurs milliers de mentions « j’aime ».

© @blusrescue / TikTok (capture d'écran)

« C'est son infirmière qui prend de ses nouvelles. Je pense que c'est la plus belle preuve d'amour que j'aie vue depuis longtemps », commente une internaute émue par cette scène. « C’est son âme sœur qui est revenue », souligne une dénommée Kimberlee. « Je crois que Mango a adopté un chien… », ajoute une autre utilisatrice du réseau social.

En tant que foyer d’accueil, les propriétaires de Mango ne garderont que temporairement le chiot, le temps que l’association avec laquelle ils collaborent lui trouve des adoptants. Cette démarche permet à la jeune chienne d’éviter l’environnement stressant du refuge et de s’habituer à la vie de famille.

Le conseil de Woopets : comment prendre soin de son chien après sa stérilisation ?

Après une stérilisation, votre chien a besoin d’une attention particulière pour favoriser une récupération rapide et sans complication. Les premiers jours, il est essentiel de lui offrir un environnement calme, confortable et propre, à l’écart des sources de stress et des activités trop intenses.

Limitez les efforts physiques pendant la période recommandée par votre vétérinaire, généralement entre 10 et 15 jours. Les promenades doivent être courtes et tenues en laisse afin d’éviter les sauts, les courses ou les jeux brusques qui pourraient compromettre la cicatrisation.

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Surveillez quotidiennement la plaie à la suite de l’opération. Une légère rougeur peut être normale, mais un gonflement important, un écoulement ou une mauvaise odeur doivent vous inciter à consulter rapidement. Si votre toutou tente de lécher ou de gratter la zone, utilisez une collerette ou un vêtement de protection adapté.

Respectez scrupuleusement les consignes de votre vétérinaire concernant les médicaments prescrits, qu’il s’agisse d’antalgiques ou d’anti-inflammatoires. Veillez également à ce que votre fidèle compagnon s’hydrate correctement et retrouve progressivement son appétit.

À long terme, gardez à l’esprit que la stérilisation peut modifier les besoins énergétiques de votre boule de poils adorée. Une alimentation adaptée à ses besoins nutritionnels spécifiques et une activité physique régulière permettront de prévenir une éventuelle prise de poids.