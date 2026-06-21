Devant la maison de leur bienfaitrice, un chat errant en protège un autre en mettant en fuite le coyote qui s'en prenait à lui

Dans le jardin d'une maison californienne, 2 chats errants habitués des lieux ont été surpris par un coyote bien décidé à s'en prendre à eux. Alors que l’un d’eux était pris en chasse, son congénère est intervenu avec courage, mettant en fuite le prédateur et lui permettant de s’en sortir indemnes.

Entre chats des rues, on se serre les coudes… En tout cas, c'est cette solidarité féline permis à l'un d'eux d'échapper à un prédateur et à celui qui a pris sa défense de s'illustrer par son courage, comme le rapportait KTLA .

Teri Garcia habite le quartier de Porter Ranch, dans le nord-ouest de Los Angeles en Californie (Etats-Unis). Elle a récemment été témoin d'une scène surréaliste capturée par le système de vidéosurveillance de sa maison.

Les faits se sont déroulés le dimanche 14 juin 2026. Ce jour-là, 2 chats errants qu'elle connaît très bien, car elle avait l'habitude de les nourrir, se trouvaient dans la cour arrière de sa propriété quand ils ont été pris pour cible par un coyote.

Il vole au secours de son ami

En fait, le canidé sauvage semblait surtout en avoir après le matou au pelage gris et s'est mis à le poursuivre. Ce dernier avait du mal à le semer, mais fort heureusement, il a pu compter sur l'aide précieuse de son congénère à la robe tuxedo.



Teri Garcia

Voyant son ami en grand danger, le 2e chat a troqué son « smoking » contre le costume de super-héros et décidé de prendre le coyote en chasse. Celui-ci a fini par s'éloigner, laissant le félin qu'il poursuivait tranquille. Il est parti sans demander son reste.

D'après Teri Garcia, ces 2 chats sont inséparables. Ils s'en sont sortis sains et saufs.

La vidéo montrant cette scène a été postée sur Facebook. La voici :

Le conseil Woopets : comment protéger son chat des prédateurs ?

Si l’on ne risque pas de rencontrer de coyotes en France, d’autres animaux peuvent toutefois représenter une menace pour les chats, en particulier en zone rurale ou en lisière de forêt. Le renard roux et certains grands rapaces dans des régions montagneuses peuvent occasionnellement provoquer des attaques, surtout sur des chats jeunes, âgés ou affaiblis.

La première mesure de protection consiste à limiter les sorties non surveillées aux heures les plus à risque, notamment la nuit et au crépuscule. C’est à ces moments-là que les animaux sauvages sont les plus actifs et que les rencontres dangereuses sont les plus probables. Garder son chat à l’intérieur durant la nuit reste donc une précaution simple, mais très efficace.

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Il est également important de sécuriser le jardin lorsqu’un chat y a accès. Un espace clôturé, sans zones d’ombre denses ou d’abris improvisés (tas de bois, haies trop épaisses…), réduit les possibilités d’embuscade. L’absence de nourriture laissée dehors limite aussi l’attraction d’animaux opportunistes comme les renards.

Enfin, les chats les plus vulnérables sont souvent ceux qui vivent en semi-liberté ou errants. La stérilisation, l’identification et un suivi vétérinaire régulier contribuent à réduire les comportements à risque et à améliorer leurs chances de survie en cas de rencontre avec un prédateur. Une vigilance accrue reste essentielle dans les zones où la faune sauvage est proche des habitations.