En Grèce, cette île propose d’héberger gratuitement des bénévoles pour s’occuper de chats errants (vidéo)

Imaginez poser vos valises à Syros, au cœur des Cyclades, entre les ruelles blanches et les eaux d’un bleu azur, pour passer quelques heures par jour auprès de chats errants... C’est précisément ce que propose l’association Syros Cats qui accueille des bénévoles prêts à mêler aide animale et douceur de vivre grecque.

Il y a des voyages qui semblent tout droit sortis d’une carte postale et d’autres qui peuvent prendre une tournure plus engagée. Comme le rapporte le Figaro Nautisme, à Syros, au cœur des Cyclades (Grèce), une association mobilise des volontaires pour venir en aide aux chats errants de l’île. En échange de quelques heures d’implication quotidienne, les bénévoles sont logés sur place et vivent une immersion totale dans la vie locale, entre la mer Égée et les petits habitants à moustaches de l'île.

Une mission bénévole au service des chats errants de Syros

Sur cette île grecque, l’association Syros Cats s’engage chaque jour pour le bien-être de centaines de chats errants, qui ont besoin de soins, de nourriture et d’attention constante.

© Syros Cats

Sur place, les bénévoles jouent un rôle essentiel dans cette mission du quotidien. Leur journée ne se limite pas aux câlins : il faut nourrir les chats, nettoyer les espaces, donner des soins de base, surveiller les animaux ou encore aider les chatons à se socialiser. Un engagement concret, indispensable au bon fonctionnement de l’association qui repose en grande partie sur cette aide précieuse.

© Syros Cats

L’expérience demande donc un vrai investissement. Les volontaires s’engagent généralement pour au moins un mois, à raison d’environ 5 heures par jour, 5 jours par semaine. En échange, l’association propose l’hébergement, le petit déjeuner et la prise en charge des charges courantes, tandis que le transport et les dépenses personnelles restent à la charge des participants.

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Une expérience hors du commun

Passer plusieurs semaines aux côtés des chats de Syros, c’est bien plus qu’un séjour dans les Cyclades : c’est entrer dans le quotidien d’un refuge et apprendre à apprivoiser des animaux aux histoires et aux besoins très différents.

Encore une fois, chaque jour, les bénévoles participent aux soins, au nourrissage et à la socialisation des chats, avec un objectif très concret : améliorer leur bien-être et, pour certains, leur ouvrir la voie vers une vie plus stable et une éventuelle adoption.

© Syros Cats

Au passage, ils découvrent aussi Syros autrement. Moins touristique que d’autres îles des Cyclades, elle offre une ambiance plus locale, entre les ruelles d’Ermoupoli, les ports et les plages de la mer Égée.

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Mais attention, cette expérience ne s’improvise pas : elle demande un véritable engagement, de l’autonomie et une vraie disponibilité auprès d’animaux qui ont besoin de patience et de régularité.

© Syros Cats

Les candidatures pour 2026 étant déjà closes, il faudra patienter jusqu’en 2027 pour espérer tenter l’aventure. De quoi laisser le temps de mûrir ce projet un peu à part, pour ceux qui rêvent de voyager autrement, au rythme des chats de Syros...