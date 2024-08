Les chats sont les bienvenus dans ce musée qui organise une exposition sur l’Égypte ancienne mettant les félins à l’honneur (vidéo)

En Chine, le nombre d’animaux de compagnie a explosé atteignant plus de 120 millions en 2023 et, parmi eux, les chats sont les plus populaires. Dernièrement, le musée de Shanghai a voulu capitaliser sur cet intérêt en ouvrant ses portes aux petits félins. Une première dans le pays !

Une expérience hors du commun

Comme le rapporte Shine, le musée de Shangai accueille en ce moment l’exposition « Au sommet de la pyramide : la civilisation de l'Égypte ancienne » qui met notamment à l’honneur Bastet, la déesse chatte protectrice du foyer et de la maternité, ainsi que la récente découverte de dizaines de momies de chats dans une tombe de la nécropole de Saqqarah.

Shine

À cette occasion, le musée a organisé 10 « Museum Cat Nights » pour permettre aux visiteurs d'amener leurs chats à l'exposition. Lors de cet évènement unique, les humains et leurs petits compagnons poilus auront notamment l’occasion de se prendre en photo devant la statue de Bastet et de participer à de nombreuses activités sur le thème des chats (« Visite virtuelle de l'Égypte avec des animaux de compagnie », « Interaction avec les pattes »…).

Shine

Pour assurer la sécurité de tout ce petit monde, des médecins et des vétérinaires seront présents sur place. Le personnel du musée a également suivi une formation spécialisée dans les soins aux animaux de compagnie pour intervenir en cas de besoin.

Le musée proposera, en outre, des équipements adaptés aux chats (aides à l'apaisement, gamelles d’eau, poussettes…) et il assurera la désinfection de l’ensemble du site après chaque évènement.

Un succès incontestable

La première des 10 « Museum Cat Nights » a eu lieu le 27 juillet dernier et elle a rencontré un vif succès. Seuls 200 billets étaient disponibles pour les visiteurs amenant des chats et ils se sont tous vendus en une poignée de jours. Les propriétaires de félins de Shanghai ne voulaient rater pour rien au monde cette occasion de partager une expérience éducative unique avec leurs animaux.

Shine

Après la vérification des dossiers de vaccination et d'assurance des petites boules de poils, chaque famille a pu arpenter les allées de l’exposition, ne se privant pas pour prendre une multitude de photos. De nombreux chats présents avaient d’ailleurs leurs propres comptes sur les réseaux sociaux. Si les minous ne semblaient pas vraiment émus par cette expérience historique, leurs maîtres, quant à eux, ont été conquis !