À peine une heure après sa mise à l’adoption, ce chat senior édenté trouve le bonheur auprès d’une jeune femme venu adopter un chaton (vidéo)

La vie réserve parfois de drôles de surprises. Ainsi, Lily Holmes a toujours souhaité adopter un animal âgé. Pourtant, c’est pour un chaton qu’elle a fini par craquer. Hélas, le temps d’arriver au refuge, la boule de poils avait déjà trouvé un foyer. Puis la jeune femme a rencontré Gumbo, un vieux matou édenté. Le coup de foudre a été immédiat et le félin trouvait une famille pour la vie seulement une heure après sa mise à l’adoption.

Lily Holmes est une auteure de 28 ans, originaire de Burlington dans le Vermont (États-Unis). En parallèle, la jeune femme travaille avec des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de démence. Souhaitant faire entrer un compagnon à 4 pattes dans sa vie, Lily a toujours voulu adopter un animal âgé. Pourtant, suite à la publication d’une annonce, c’est sur un chaton que son choix va finalement se porter. Malheureusement pour la jeune femme, elle est arrivée trop tard, et la boule de poils n’était plus disponible à l’adoption. Cependant, le destin va la rattraper.

Non loin de là, dans le même refuge de la Humane Society of Chittenden County, se trouve Gumbo, un chat errant de 14 ans qui revient de loin, comme l’explique Jenna, l’une des employés, à Newsweek : “Lorsqu'il est arrivé au refuge, il était dans un état si critique que nous ne savions vraiment pas s'il s'en sortirait [...]. Il avait besoin de soins médicaux intensifs que certains chats âgés dans son état n'auraient pas pu supporter. Mais il s'est avéré être un chat très résistant et exceptionnel”. Finalement, le matou a survécu, mais s’est retrouvé édenté .

Cela n’a pas empêché Lily d’avoir le coup de foudre pour Gumbo : “Nous avons immédiatement sympathisé et je l'ai ramené à la maison 20 minutes plus tard”. C’est ainsi que le chat senior a fini par trouver une famille pour la vie seulement une heure après avoir été mis à l’adoption, au grand étonnement du personnel du refuge qui n’a pas l’habitude de voir leurs pensionnaires âgés partir aussi vite.

Dans son nouveau foyer, Gumbo s’épanouit et dévoile une personnalité “joueuse, curieuse et tellement câline”. Propriétaire d’un compte TikTok, Lily a souhaité faire les présentations entre son matou et sa communauté. Le succès a été instantané, avec près de 3 millions de vues et des centaines de milliers de mentions “J’aime”. Une belle revanche sur la vie pour le chat errant et un joli coup du destin pour sa maîtresse comblée de bonheur.