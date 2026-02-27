À l'insu de son propriétaire ce chat passe presque tout son temps dans l'appartement de sa voisine qui est presque devenue sa deuxième maîtresse

Dans une série de vidéos devenues virales sur TikTok, la jeune Kassidy raconte comment Pinky, le chat de son voisin, a pris l'habitude de s'introduire chez elle via sa chatière. Aujourd'hui, le félin très adepte de confort mène une véritable double vie en passant presque tout son temps dans cet appartement douillet, et ce, à l'insu total de son véritable propriétaire.

Les visites de Pinky sont rapidement devenues quotidiennes, racontait Newsweek. Pas un seul jour sans que ce chat blanc et gris ne passe la porte de cette voisine qui était au départ une totale inconnue. La jeune femme a compris que ce chat en a décidé ainsi, et que ses habitudes ne sont pas près de changer.

Choisir sa deuxième maison

Comme le raconte Kassidy, qui raconte son expérience sur son compte TikTok, c’est tout naturellement que ce chat, qu’elle a elle-même nommé Pinky, est arrivé chez elle.

Il a utilisé la chatière, tout simplement, se rappelle-t-elle. Ne constatant aucune réticence, le chat adepte de confort a vite pris ses aises dans cet appartement qui comporte de nombreux endroits moelleux et réconfortants. Kassidy ne l’a jamais empêché, et c’est sans doute cet accueil qui a tant plu au félin.

« Il vit dans mon appartement environ 95% du temps »

Rapidement, Pinky est devenu plus qu’un visiteur. Tous les jours, sans exception, alors que son maître le pensait en vadrouille dans le quartier, il se rendait chez sa voisine, pour lui tenir compagnie au moment de sa sieste. « Mon voisin n’a littéralement aucune idée que son chat d’intérieur et d’extérieur vit dans mon appartement », se souvient-elle.

Les photos et vidéos partagés sur TikTok ne font aucun doute : Pinky fait comme chez lui et fait preuve d’une décontraction impressionnante. On imagine aisément comment Kassidy a pu craquer face à une boule de poils aussi affectueuse et avec un sens du confort plus affiné que la moyenne.

Une relation qui a de beaux jours devant elle

Kassidy a bien évidemment pensé au « vrai » propriétaire du chat. Elle a tenté de rentrer en contact avec lui, mais n’y est jamais parvenue. De même, elle a tenté de fermer la chatière, afin que Pinky ne puisse plus rentrer, et surtout pour empêcher que son propriétaire le cherche en vain.

Toutes ces tentatives ont échoué et la jeune femme a bien dû se rendre à l’évidence. Le félin a fait le choix de se partager entre 2 foyers, et elle a décidé de continuer à l’accueillir. Depuis plusieurs années maintenant, la complicité entre Pinky et sa deuxième maîtresse n’a fait que croître. Le félin a même appris des tours avec Kassidy : une vraie marque de confiance mutuelle.