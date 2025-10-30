Un chat menant une "double vie" est trahi par le message accroché par les voisins à son collier (vidéo)

Certains chats ont plus d’un tour dans leur sac, et parfois même une double vie bien rodée. C’est ce qu’a découvert, non sans surprise, une propriétaire lorsqu’elle a enfin mis le doigt sur les mystérieuses escapades de son ami félin. Une révélation aussi inattendue qu’amusante, immortalisée dans une vidéo TikTok devenue virale.

Claudia, alias “@claudia.qx” sur TikTok, habite San Antonio, en Californie (Etats-Unis). Elle est la propriétaire de 2 adorables chats : un noir appelé Draco et un roux répondant au nom de Rango. Ce dernier est le protagoniste d’une vidéo partagée récemment et qui est très vite devenue virale, ayant généré 4,1 millions de vues sur le réseau social.

On y découvre la manière avec laquelle Claudia s’est rendu compte des “infidélités” de Rango, qui pensait certainement que son petit secret était parfaitement préservé jusque-là.



@claudia.qx / TikTok

Tous les jours, le félin quitte la maison en affichant un air enthousiaste. Il passe des heures dehors, puis rentre chez lui pour retrouver ses repères : panier, repas, poste d’observation à la fenêtre…

Claudia n’avait aucune idée de ce qu’il faisait, ni de l’endroit où il se rendait pendant ses sorties quotidiennes. “Je me demandais toujours où il allait, tout excité comme cela”, confie, en effet, la maîtresse du matou.

Elle a fini par obtenir la réponse grâce à un petit message inattendu. Ce jour-là, Rango est revenu de sa promenade habituelle avec une note accrochée au collier. C’est ce qui a permis à son humaine de comprendre qu’il menait une “double vie”.

“Il traîne chez nous”

Sur le bout de papier jaune en question, Claudia pouvait lire ceci : “Est-ce le chat de quelqu’un ? Comment s’appelle-t-il ? Il traîne chez nous”. Rango a donc l’habitude de prendre toutes ses aises chez des voisins, qui le traitent très bien, manifestement.

Voici la vidéo, mise en ligne le 28 septembre 2025 et relayée par Newsweek :

La réponse de Claudia a été révélée dans une autre publication. “Il s'appelle Rango, il adore se promener dans les parages !” a-t-elle ainsi écrit à l’autre famille de son chat, toujours via une note accrochée à son collier.

Voilà qui annonce un échange de messages intéressant entre voisins au sujet de Rango, qui joue sans le savoir le rôle du pigeon voyageur. Peut-être Claudia et ses interlocuteurs épistolaires finiront-ils par se rencontrer. Qui sait…