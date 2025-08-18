"Ce n’est pas mon chat", la réponse inattendue d’un client à un installateur après le test de sa nouvelle chatière (vidéo)

Surprise de taille pour un bricoleur venant d’installer une chatière… Alors qu’il pensait avoir parfaitement rempli sa mission en installant l’accessoire pour le chat d’un client, l’homme a été témoin d’une scène surréaliste.

Joe, alias “@itsjoethehandyman” sur TikTok, travaille comme homme à tout faire. Ancien ingénieur, ses talents de bricoleur lui permettent d’assurer différentes tâches d’installation et de réparation pour ses clients.

Récemment, l’un d’eux lui a demandé de poser une chatière pour que son chat puisse entrer et sortir librement de la maison.

Joe s’est mis au travail, puis une fois sa mission accomplie, il est retourné dans sa voiture stationnée devant la maison pour admirer le résultat, se reposer et attendre le test ultime ; l’utilisation de la chatière par le chat.

Au bout de quelques minutes, un matou est apparu et s’est approché de la porte. Il s’agissait probablement du compagnon félin du client, et c’était le moment de vérité. Allait-il “adopter” la nouvelle chatière ?

Le chat semblait hésitant, mais c’était prévisible ; après tout, cette chatière n’était pas là quelques heures plus tôt. Le quadrupède a fini par trouver le courage de passer la tête à travers l’ouverture, puis d’entrer quelques secondes plus tard.



@itsjoethehandyman / TikTok

Satisfait, Joe, qui a tout filmé depuis son véhicule, a envoyé la vidéo au client. La réponse de ce dernier l’a fortement surpris. Son interlocuteur lui a, en effet, expliqué qu’il ne s’agissait pas de son animal de compagnie. L’intrus avait profité de l’aubaine pour explorer cet endroit qu’il ne connaissait pas…

Appels à adopter l’intrus félin

La scène, que Joe a partagée sur son compte TikTok le 3 août 2025 et que relaie Newsweek , a amusé de nombreux internautes. Certains parmi ceux qui ont réagi en commentaires ont suggéré au propriétaire d’adopter l’invité-surprise.

Voici la vidéo :

Au-delà du caractère cocasse de la situation, celle-ci rappelle que les chatières ont un inconvénient, celui de laisser entrer d’autres animaux en l’occurrence. Des fabricants ont trouvé la parade en proposant des modèles fermés et qui ne se déverrouillent que lorsqu’ils détectent les puces d’identification des chats résidents.