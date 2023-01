A 24 ans, cette chatte devenue sourde a appris à lire sur les lèvres de ses humains

24 ans et en pleine forme ! Tash, chatte sénior, n’est plus du tout effrayée par les feux d’artifice, tout simplement parce qu’elle ne les entend plus. C’est ce qui a permis à sa famille de se rendre compte qu’elle était devenue sourde. Ce qui ne l’empêche toutefois pas de continuer de mener la vie heureuse qu’elle a toujours eue.

Tash est une petite star dans Gloucestershire (sud-ouest de l’Angleterre) où elle vit. Elle est d’ailleurs probablement la doyenne des chats du comté. A 24 ans, cette chatte calico sénior est toujours aussi active ; l’âge et la surdité – récemment découverte – ne la freinent en rien, relate le Gloucestershire Live.

Née au refuge Cats Protection League Centre, elle avait été adoptée en 1999 avec son frère Smudge par Michelle Smith et son mari Martyn Say. Smudge n’est malheureusement plus de ce monde depuis 3 ans.



C’est Martyn, 58 ans, qui s’est aperçu que Tash était devenue sourde en remarquant qu’elle ne prenait plus peur lorsque des feux d’artifice étaient tirés. Lui et Michelle, 51 ans, l’avaient alors emmenée chez le vétérinaire, qui a confirmé sa perte d’audition.

L’amie des livreurs

Le propriétaire de la chatte est persuadé qu’elle arrive malgré tout à comprendre ce que lui et sa femme lui disent en les observant bouger les lèvres. « Je suis convaincu qu'elle s'est adaptée et qu'elle sait lire sur les lèvres, dit-il à ce propos. Quand arrive le moment de la nourrir, je la regarde et dis "Tash, c’est l’heure du repas". Elle se lève directement et va vers sa gamelle ».

Tash est décrite par ses humains comme étant une chatte indépendante et qui a du caractère. Sa propriétaire raconte aussi qu’elle est plus encline à aller vers les hommes que les femmes. Elle effectivement est très proche de son père et de Martyn. Elle fait même la fête aux livreurs lorsqu’ils arrivent devant la maison ; elle sort systématiquement pour recevoir un câlin de leur part.