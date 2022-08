A 19 ans, ce chat prend son nouveau rôle de mascotte d'une maison de retraite très à cœur

Depuis son arrivée dans une résidence pour séniors avec sa propriétaire, Simba a progressivement et spontanément endossé le rôle d’ambassadeur de l’établissement. Le vieux chat est toujours là pour accueillir les nouveaux pensionnaires et les visiteurs, ainsi que pour recevoir leurs caresses.

Depuis un peu moins de 2 ans, Liz Baker réside au Stone Creek Assisted Living Center, une maison de retraite située à Alliance dans l’Etat de l’Ohio. Elle y vit avec son chat sénior Simba, 19 ans.

C’est un âge que les félins ne sont pas nombreux à atteindre. Il ne l’empêche toutefois pas d’être plein d’entrain et de joie de vivre, même s’il n’a évidemment plus la fougue de sa jeunesse.

Liz Baker l’avait adopté 9 ans plus tôt. Elle raconte son arrivée chez elle à KFOR. « Il a fait le tour de ma chambre, est descendu dans le salon et a traversé la salle à manger, se souvient la retraitée. Il est ensuite revenu, s'est assis à côté de la caisse de transport et m'a regardé, l’air de se dire : ‘je suppose que ça fera l'affaire’ ».



Ils ne se sont plus quittés depuis, la sénioriale d’Alliance autorisant ses résidents à garder leurs animaux de compagnie. Simba n’est pas du genre à dormir blotti contre elle, mais il sait tout de même se montrer tendre et affectueux. C’est d’ailleurs ce qu’il fait avec tout le monde au Stone Creek Assisted Living Center, dont il est devenu la mascotte par la force des choses.

Toujours partant pour faire la fête aux nouveaux venus et recevoir des gratouilles

Tous les jours, sa maîtresse le promène à bord de son petit scooter de mobilité et lui fait prendre une bouffée d’air frais dans le jardin de la résidence. L’occasion pour Simba de retrouver et saluer les autres pensionnaires. Et lorsqu’il y a un nouveau résident ou des visiteurs, le duo répond toujours présent pour leur souhaiter la bienvenue.

Le personnel de la maison de retraite apprécie tout autant la présence de ce chat roux et la bonne humeur qu’il apporte. « Il ira vers quiconque lui fera des gratouilles sous le menton », dit McKaylynn Stephens, employée au centre Stone Creek.