Un homme construit une maison de luxe pour un chat errant, le félin revient avec toute sa bande pour y vivre en paix (vi

À San Fransisco, un bon samaritain amoureux des chats ne peut s’empêcher de venir en aide à tous les félins errants qu’il rencontre. L’homme, dont on ignore le prénom, a même fait une très bonne action en construisant un refuge chaud et sécurisé pour Domino, un adorable chat tuxedo qui venait très souvent lui rendre visite dans son jardin. Malgré les tentatives pour adopter le matou, ce dernier a toujours tenu à sa liberté… Alors, son hôte s’est contenté de le regarder de loin tout en s’assurant qu’il pourrait dormir en sécurité. Après plusieurs jours de travail, il a donc installé une adorable maisonnette surélevée en bois, peinte en blanc et rouge, dans son jardin. À l’intérieur, une caméra a été fixée et un couchage chauffé a été installé. La température est d’ailleurs contrôlée en permanence grâce à un thermostat. Sans se faire prier, Domino y a rapidement élu domicile…

Un repère très apprécié

Sur le compte TikTok qu’il a décidé de consacrer à Domino, le bon samaritain partage régulièrement des photos et vidéos du félin. Quelque temps après avoir élu domicile dans la fameuse maisonnette, il se trouve que Domino y a emmené une jolie copine, que l’homme a nommée Tabitha. Rapidement, les 2 félins se sont montrés inséparables. Puis, d’autres chats errants ont commencé à investir les lieux ! Grâce à la caméra installée par ses soins, l’homme a découvert qu’une autre chatte accompagnée de ses 2 chatons avaient également élu domicile dans la niche. Alors, pour bien faire, le “papa” de Domino a construit une seconde maisonnette, plus grande et de couleur bleue.

Une surveillance accrue

Tous ces adorables matous sont rapidement devenus des locataires assidus, si bien que l’homme les a tous fait stériliser et pucer à son nom. De cette façon, s’il leur arrive quoique ce soit, il en sera le premier informé. Chacun d’entre eux reste cependant libre de vaquer à ses occupations et aucun ne rentre dans la maison. “Donner refuge à un chat errant ne changera pas le monde. Mais pour un chat, le monde va changer”, affirme l’homme avec fierté auprès de la rédaction de The Dodo. Reste que ce passionné de bricolage et de menuiserie a probablement sauvé la vie de nombreux chats errants grâce à sa bienveillance et son imagination.

