67 chats à l’adoption après avoir été sortis de conditions de vie « horribles » dans un refuge qui prônait le bien-être animal

La SPCA de Bucks County (Pennsylvanie, États-Unis), a été confrontée à un sauvetage massif de 67 chats. En proie à des « souffrances à long terme », les félins étaient dans un piteux état. Les sauveteurs ont mis le doigt sur une situation bien plus grave que ce à quoi ils s’attendaient.

C’est un refuge situé à Bensalem qui a été visé par la SPCA. Existant depuis plusieurs années, l’association détenait des dizaines de chats dans un entrepôt non autorisé. Assez rapidement, des cas de cruauté et négligence ont été rapportés, ce qui a occasionné l’intervention de la SPCA, tout récemment.

Un refuge fermé pour de multiples raisons

Le mandat a été obtenu grâce à l’intervention de la police, du service de contrôle des animaux du canton et le lendemain, la totalité des félins se trouvant dans le refuge ont été retirés au propriétaire des lieux. Les soupçons planaient depuis un long moment, et la déclaration de l’ex directrice, avouant les conditions de vie des félins, est venue confirmer les doutes. Ce fut un bouleversement pour cette association qui se disait « gérée uniquement par des bénévoles aimants qui donnent généreusement de leur temps ».

Un bilan très préoccupant

Un fois saisis, les chats ont été emmenés au refuge Lahaska, appartenant au réseau SPCA. Une équipe médicale a examiné les félins et a pris en charge directement ceux qui semblaient le plus malade. Une jeune maman et ses petits ont pu trouver une place directement en famille d’accueil.

Le bilan global était dramatique, ajoutait Patch. De nombreux animaux étaient souffrants, très amaigris, avec des infections diverses, notamment des voies respiratoires, et des parasites.

« Un manque de soins à long terme et de soins vétérinaires appropriés »

Par manque de moyens certainement, l’association qui détenait les chats n’a pas procuré les soins nécessaires à ces trop nombreux chatons. Un félin a été testé positivement au FIV, ce qui aurait pu entraîner d’autres cas. De même, 2 chatons sont malheureusement décédés car ils n’ont pas reçu les soins élémentaires dès leur jeune âge.

Pour la police et la SCPA, ce sauvetage a été l’occasion de refaire le point sur « la réglementation des sauvetages de chats en Pennsylvanie ».

Pour le moment, les chats récupérés sont sur la voie d’une vie meilleure. Les adoptants sont attendus et pourront bénéficier si nécessaire d’une aide pour les frais d’adoption, des soins ou de la nourriture.