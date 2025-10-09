"S’il vous plaît, faites que ça s’arrête", le cri du cœur après le sauvetage de 2 chiots rongés par les vers

Des sauveteurs irlandais ont récemment effectué un sauvetage qui les a profondément bouleversés. Après avoir reçu un signalement pour 2 chiots abandonnés dans un champ, ils ont découvert les petits dans un état catastrophique et ont effectué un sauvetage d’urgence, persuadés que les malheureux n’auraient pas survécu 24 heures de plus dans leur état.

Le mois de septembre a été particulièrement difficile pour les sauveteurs de la SPCA de Galway (Irlande). Ces derniers sont souvent confrontés à des cas difficiles, mais ont été totalement chamboulés par le sauvetage de 2 jeunes chiens abandonnés au milieu de nulle part. Les pauvres animaux se faisaient ronger par les asticots et s’éteignaient à petit feu.

Tandis qu’il se trouvait dans un champ, un homme a repéré 2 minuscules chiens en train de lutter pour leur vie au milieu des détritus. Il a alors pris contact avec le refuge pour déposer les canidés et lorsque les sauveteurs les ont rencontrés, cela a été le choc : « À la minute où notre manager du chenil les a vus, elle a su que ce serait une urgence tardive pour nos vétérinaires », partageait un porte-parole de l’association.

Des chiots condamnés

Les chiots, âgés d’environ 5 semaines, étaient en train de se faire dévorer de l’intérieur par des vers. Des mouches avaient pondu sur leur peau et les pauvres animaux pourrissaient au fil des minutes. Ils n’avaient eu ni nourriture ni eau et grelottaient de froid. Pour leurs bienfaiteurs, ils n’auraient pas survécu longtemps s’ils n’avaient pas été retrouvés à temps : « Encore 24 heures ces bébés seraient décédés... Leur corps s'affaiblissait d'heure en heure alors que les asticots rongeaient leur chair », témoignait la SPCA.

Heureusement, les rescapés sont entre de bonnes mains maintenant et devraient se rétablir prochainement. Toutefois, pour le personnel de l’organisme, le traumatisme perdure. Il ne s’agit pas d’un cas isolé et les bienfaiteurs sont attristés par le fait que des humains soient capables de telles horreurs : « Ce soir, nous allons au lit et nous nous sentons un peu abattus, tristes, dépassés et en colère ».

Ils ont appelé à une prise de conscience générale pour que ces abandons cruels cessent : « S'il vous plaît, faites que ça s'arrête », imploraient-ils. Espérons que les 2 chiots, de leur côté, oublient ce moment tragique de leur vie et reprennent confiance en eux au sein d’une famille aimante quand ils seront en âge d’être adoptés.