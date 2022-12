6 chatons orphelins trouvent en leur bienfaitrice la maman qui leur manquait tant

Au mois de novembre dernier, les bénévoles de Chatons Orphelins Montréal ont fait la rencontre de 6 chatons esseulés : 3 mâles et 3 femelles âgés de 3 semaines, rapporte Love Meow. Ces petites boules de poils étaient souffrantes, affamées et infestées de puces. Elles avaient été découvertes sans leur maman. S’occuper de toute cette portée n’allait pas être une mince affaire…

Les chatons avaient besoin de soins 24 heures sur 24

C’est à ce moment-là que Marisa, mère d’accueil pour chats, est intervenue pour leur sauver la vie. Elle a fait plusieurs heures de route pour aller les récupérer, et les amener chez elle, mais le travail ne faisait que commencer.

Après leur avoir fait prendre un bain pour les libérer de leurs nombreux parasites, Marisa a dû les nourrir un par un, et toutes les 3 heures. La bonne samaritaine n’a pas hésité à se lever au beau milieu de la nuit pour alimenter tous ces chatons en sous-poids. Elle voulait juste leur offrir le meilleur départ dans la vie.

Grâce à tous ses efforts et à tout son amour, les 6 petits félins ont vite retrouvé du poil de la bête. Ils ont enfin dormi en parfaite quiétude, et n’ont plus eu à se soucier de chercher leur prochain repas.

Ils ont trouvé en Marisa une mère de substitution idéale

Les chatons n’ont jamais caché leur affection et leur gratitude envers celle qui leur avait probablement sauvé la vie. Tous adoraient se prélasser sur ses genoux, et ronronnaient dès qu’ils entendaient sa voix. « Ils la voient comme leur mère » confiaient les membres de Chatons Orphelins Montréal.

Aujourd’hui, ces 6 félins sont âgés de 2 mois, et sont prêts à entamer une nouvelle aventure : l’adoption. Ils sont maintenant en parfaite santé, joueurs et câlins, et sauront faire le bonheur de leur futur propriétaire, mais ces anciens orphelins n’oublieront jamais l’amour maternel de Marisa.