Ce Golden Retriever a opéré une métamorphose qui lui a sauvé la vie en perdant 47 kilogrammes en un an

L’obésité est un problème sanitaire de plus en plus regretté par les vétérinaires. La sédentarité et les bons petits plats préparés par les propriétaires en sont généralement la cause. Kai, un Golden Retriever de 10 ans, ne pouvait même plus marcher. Aujourd’hui, il profite pleinement de la vie grâce à un régime draconien.