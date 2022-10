Une chienne abandonnée accueille les sauveteurs avec gratitude, mais un de ses petits ne l’entend pas de cette oreille (vidéo)

Pumpkin Patch est la chienne le plus douce et la plus affectueuse jamais rencontrée par les sauveteurs de l’association Stray Rescue of St. Louis.

La pauvre a été abandonnée avec ses bébés par ses anciens maîtres qui avaient déménagé en les laissant derrière eux sans même leur adresser un dernier regard.

« Ouais ! Ils sont partis et les ont juste délaissés ! Ils ont couru dans les rues », a précisé un voisin témoin de la scène déchirante.

Pumpkin Patch s’est par conséquent débrouillée seule pour élever ses 3 chiots à l’extérieur. Elle avait heureusement de la nourriture grâce au voisin, mais avait également besoin de confort et d’affection.

Donna, la fondatrice de l’organisation, s’est donc déplacée le 1er octobre 2022 avec un bénévole pour porter secours à la famille canine.

La femelle a été ravie de comprendre que son calvaire était enfin derrière elle, mais un de ses bébés non socialisés a pris peur.

« C'est l'une des mamans les plus adorables que nous ayons eu le plaisir de rencontrer. Cependant, l'un des petits a été quant à lui le plus grincheux que nous n’ayons jamais vu », a relaté Donna à Dog Heirs.

Prendre confiance

Comme on peut le constater, Pumpkin Patch est extrêmement reconnaissante envers ses bons samaritains. Elle a fait preuve d’une douceur sans précédent tout du long du sauvetage. Le trajet en voiture a été un moment émouvant pour Donna et son acolyte qui observaient la chienne enthousiaste à l’idée de commencer enfin un nouveau chapitre heureux de sa vie.

Pourtant, tout ne s’est pas tout à fait déroulé dans le calme.

Un chiot apeuré a donné du fil à retordre à ses secoureurs. Après avoir été débusqué de sa cachette, il a essayé de mordre son bienfaiteur.

Par bonheur, en quelques jours, le bébé a compris qu’il n’avait finalement rien à craindre et que les hommes sont là pour lui offrir tout ce dont il a besoin.

On peut en effet le voir se délecter d’une petite sieste sur les genoux d’un membre du personnel du refuge.

Aujourd’hui, les apprentis toutous de Pumpkin Patch ont été placés en famille d’accueil. Leur mère en revanche sera prochainement stérilisée puis proposée à l’adoption.