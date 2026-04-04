3 chats d'intérieur abandonnés dans un sac de livraison de repas sont découverts et pris en charge par des promeneurs

3 chats abandonnés dans un simple sac de livraison ont finalement été secourus et mis en sécurité par un groupe de promeneurs, avant de prendre un nouveau départ loin de la rue. Leur histoire, aussi inattendue que touchante, s’est heureusement conclue par une prise en charge rapide et la promesse d’un foyer aimant.

A Prospect Park, un parc public situé à Brooklyn (New York), des personnes prenaient part à une marche caritative quand elles ont été intriguées par la présence d'un sac de livraison de repas déposé sous un banc.

Elles se sont approchées, ont ouvert le sac et y ont découvert 2 chats, clairement victimes d'abandon. « Je pense vraiment que la personne qui a abandonné ces chats voulait que quelqu’un les trouve, a déclaré Dana Heis, bénévole locale, à The Dodo . Je pense que c’était une situation où elle n’avait pas le choix. »



danaandthecats / Instagram

Les promeneurs ne voulaient pas laisser les quadrupèdes livrés à eux-mêmes et ont décidé de les emmener avec eux durant le reste du parcours. Pendant qu'ils marchaient, ils ont repéré un 3e chat près de là. Ils ont réalisé que ce matou au pelage roux se trouvait initialement dans le sac.



danaandthecats / Instagram

« A la fin de la promenade, ils ont posé le sac par terre, et le chat roux y a sauté pour rejoindre les 2 autres », raconte Dana Heis. C'est à ce moment-là que cette dernière a été appelée par les sauveurs du trio félin. Elle a tout de suite accepté de les prendre en charge.

« Ils étaient plutôt nerveux. La journée avait été éprouvante, c'est évident », raconte la bénévole. Appelés Grubhub, Seamless et DoorDash par Dana Heis, ils ont été traités contre les puces, vermifugés et vaccinés. Dès qu'ils ont compris qu'ils étaient en sécurité, ils ont commencé à se détendre.

« Ils ont été très amicaux et gentils avec tout le monde, dit leur bienfaitrice. Ils étaient tellement contents d'être de retour à l'intérieur. Ce n'étaient clairement pas des chats d'extérieur. »

Après leur sauvetage, Grubhub, Seamless et DoorDash ont rejoint des familles d'accueil. Dana Heis et ses collègues s'emploieront à leur trouver des adoptants aimants.

A lire aussi : "Le système de distribution de chats l'a choisie", une chatonne errant grimpe sur un couple croisé dans la rue et décide de ne plus les quitter (vidéo)



The Dodo

Comment reconnaître un chat d’intérieur et l'aider après un abandon ?

Un chat d’intérieur se distingue souvent par son comportement ; il est généralement sociable, cherche le contact humain et présente un pelage propre, sans traces d’usure liées à la vie extérieure. Peu habitué aux dangers de la rue, il peut se montrer désorienté, stressé ou incapable de trouver refuge et nourriture par lui-même. Cette dépendance à l’humain le rend beaucoup plus vulnérable en cas d’abandon.

Après un sauvetage, il est essentiel de le placer rapidement dans un environnement calme et sécurisé, à l’écart des autres animaux dans un premier temps. Une visite chez le vétérinaire permettra de vérifier son identification, son état de santé et de mettre à jour ses soins.

Enfin, une réadaptation progressive est recommandée : routine stable, repas à heures fixes, interactions douces, etc. Ce sont autant d’éléments qui l’aideront à retrouver ses repères et à se sentir à nouveau en sécurité.