Un chat errant réapprend à faire confiance aux humains et à être aimé après avoir trouvé refuge chez un couple bienveillant (vidéo)

Récemment, un chat errant à l’épais pelage tabby s’est introduit dans la propriété d’un couple et s’est réfugié dans l’abri de jardin. Le matou était loin de se douter à ce moment-là qu’il venait de trouver une famille pour toujours et d’en finir définitivement avec l’errance.

Dans une vidéo mise en ligne le 29 mai 2025 sur le compte TikTok « @pollyyyward », où elle a généré près de 600 000 vues, et que relaie Newsweek, on peut voir le chat en question assis sur des couvertures et adressant un regard à la fois plein de méfiance et d’espoir à sa bienfaitrice.

« Hé ! J'espère que ça ne te dérange pas que je vive dans ton abri de jardin. Je n'ai plus de maison », peut-on lire dans la séquence en question, l’auteure imaginant ce que le félin aurait pu dire s’il était doué de parole.



@pollyyyward / TikTok

La vidéo le montre alors pendant qu’il reçoit de la nourriture de la part de la propriétaire. « J'aime les friandises que tu me donnes, mais j'ai encore peur de toi », confie-t-il dans ce monologue imaginaire.

« J'aime quand tu t'assois avec moi », poursuit-il pendant qu’il est confortablement installé sur un coussin, toujours dans l’abri de jardin.

« J’ai appris à jouer. J’ai réappris à aimer »

« Tu m’appelles Matt. Je crois que j’aime bien ce nom. Je ne me rappelle plus mon ancien nom », ajoute le chat, qui a « presque oublié ce que l’affection signifie ». Il savoure alors les caresses qu’il reçoit et pétrit consciencieusement la couverture.



@pollyyyward / TikTok

Blotti contre son humaine sur l’herbe, il a pris l’habitude d’attendre @pollyyyward au pied de l’escalier, n’osant pas encore s’aventurer à l’intérieur de la maison. Il évoque ensuite sa crainte du chien de la famille, qu’il décrit comme étant « une bête terrifiante ».

Matt trouve enfin le courage d’entrer, rompant ainsi une bonne fois pour toutes avec la vie de chat d’extérieur. « J’ai appris à jouer. J’ai réappris à aimer », dit-il alors qu’il saute sur le canapé pour rejoindre sa « maman ».



@pollyyyward / TikTok

Voici la vidéo :

