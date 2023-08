Abandonnés par leur propre mère, ces 2 chatons ont décidé de ne jamais se quitter

Shrimp et Tuna ont vécu ensemble une épreuve difficile : à la naissance, leur mère chat n’a pas voulu s’occuper d’eux, les abandonnant à leur triste sort. Mais depuis, un lien indéfectible unit ces 2 chatons. Ils semblent s’être fait la promesse de rester soudés pour toujours, et de se soutenir mutuellement.

Shrimp et Tuna sont nés d’une chatte errante qui n’avait malheureusement pas un fort instinct maternel et qui a préféré les abandonner. Shelbi Uyehara, du refuge Jin’s Bottle Babies Rescue, a pris le relai et a accueilli les 2 frères chez elle.

© jinsbottlebabies / Instagram

Les premiers jours, elle a dû les nourrir de manière continue et les placer dans un incubateur pour maintenir leur chaleur corporelle. Mais quelque temps plus tard, une nouvelle arrivée a changé les choses.

© jinsbottlebabies / Instagram

Une maman allaitante a accepté d’adopter Shrimp et Tuna

Peu après l’arrivée des frères félins, Jen, également du refuge Jin’s Bottle Babies Rescue, a accueilli une jeune maman et ses chatons. Shelbi a alors décidé de lui présenter Shrimp et Tuna pour voir sa réaction. Comme elle l’espérait, la chatte allaitante a accepté d’adopter les 2 petits, et de les aimer comme les siens.

© jinsbottlebabies / Instagram

Les frères ont donc emménagé chez Jen pour vivre avec leur nouvelle maman. Celle-ci a pu les nourrir et leur apporter tout le réconfort dont ils avaient besoin. Même si les petits se sont bien intégrés au reste de la portée, ils ont toujours gardé un lien très spécial. Ils restaient constamment collés l’un à l’autre.

Shrimp et Tuna sont inséparables

Le temps n’a pas atténué la force de la relation entre les 2 frères. Bien au contraire, ils sont devenus inséparables.

« Ils sont définitivement deux pois dans une cosse. Ils sont toujours dans la même pièce ensemble, côte à côte », a raconté Shelbi à Love Meow.

© chaos.in.cat.shape / Instagram

Shrimp est comme un pilier et un repère pour Tuna, et inversement. Ayant fait face à l’abandon, ils se raccrochent l’un à l’autre et veulent s’assurer qu’ils seront toujours à 2.

« Chaque fois que Shrimp quitte la pièce, Tuna commence à miauler et cherche frénétiquement Shrimp. Lorsque Shrimp revient, Tuna va beaucoup mieux. »

Que ce soit pour le jeu ou la sieste, les chatons sont toujours ensemble. Leur famille d’accueil tient à ce qu’ils soient adoptés ensemble, et ne les laissera partir qu’à cette condition. Pour les futurs adoptants, cela fera 2 fois plus d’amour et de câlins !