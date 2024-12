Un chat abandonné par ses propriétaires ayant déménagé devient le meilleur ami du bébé des voisins qui prennent une merveilleuse décision (vidéo)

Ryobi a perdu une famille mais en a rapidement trouvé une autre et n’a pas eu à la chercher bien loin. Ce chat abandonné s’est lié d’amitié avec l’enfant des voisins qui ont fini par comprendre qu’il avait besoin de bien plus que quelques moments de complicité.

Nikki, alias « @travelfoodiemom » sur TikTok, est une mère de famille passionnée de voyages et de gastronomie. Elle est également l’auteure d’un livre pour enfants.

Si elle partage ses découvertes culinaires sur la plupart des vidéos qu’elle poste sur le réseau social, c’est un contenu d’un tout autre genre qu’elle a récemment montré à ses abonnés. Elle y raconte comment un chat abandonné appelé Ryobi est devenu le nouveau membre de sa famille. Une adoption rendue possible en grande partie par son tout jeune fils.

L’été dernier, les voisins âgés de Nikki avaient déménagé, laissant leur chat sur place. Du jour au lendemain, Ryobi s’était retrouvé sans famille ni maison et livré à lui-même. Son abandon lui avait brisé le cœur, mais il allait très vite trouver du réconfort à la porte d’à-côté.

Il s’est mis à errer autour de la maison de Nikki en espérant que les occupants le remarquent. La maman confie à Newsweek qu’elle hésitait à le laisser entrer au départ. Elle et son mari ont toutefois remarqué que Ryobi et leur fils se rencontraient de plus en plus souvent et s’entendaient à merveille.



@travelfoodiemom / TikTok

L’adoption était dans l’air

Voyant cela et réalisant que la météo devenait de moins en moins clémente, la famille a commencé à envisager d’accueillir le chat. C’est ce qu’elle a fini par faire et Ryobi s’est vite senti à l’aise dans cette maison, qu’il n’a plus quittée depuis ; il a, en effet, été adopté.



@travelfoodiemom / TikTok

Le félin a été vu par un vétérinaire, qui a constaté qu’il était en bonne santé. Ses nouveaux propriétaires s’emploient à identifier la nourriture qu’il préfère, car il est plutôt exigeant sur ce point.



@travelfoodiemom / TikTok

Ryobi a maintenant ses petites habitudes chez Nikki. L’une d’elles consiste à dormir sur la table plutôt que dans son panier. Sa maîtresse va aussi lui acheter un arbre à chat.

Voici la vidéo, publiée le 1er décembre 2024 sur TikTok où elle a généré des centaines de milliers de vues :

