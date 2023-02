2 chatons retrouvés dans la rue voyagent ensemble vers un nouveau continent pour démarrer une vie meilleure (vidéo)

Lorsque Shiva et Vishnu ont été retrouvées dans les rues du Koweït, elles n’avaient que la peau sur les os. Les bénévoles de Kuwait Animal Aid ont tout fait pour les remettre sur patte, et leur permettre d’écrire une nouvelle histoire à l’autre bout du monde.

Tous les animaux méritent d’avoir la chance de vivre, même si certains partent de la mauvaise patte. Shiva et Vishnu ont été abandonnées dès leur plus jeune âge et ont été livrées à elles-mêmes dans de piteux états. Heureusement, les anges gardiens de Kuwait Animal Aid n’étaient pas loin !

Kuwait Animal Aid / Instagram

Les 2 chatonnes tigrées étaient très émaciées lors de leur découverte dans les rues du Koweït. L’une d’entre elles, Shiva, avait un œil en moins et une fente nasale à cause d’une malformation congénitale. Les bénévoles ont mis tout en œuvre pour les remettre sur patte en un rien de temps, bien que tout jouait en leur défaveur…

Un long chemin parcouru

Grâce à leur dévouement sans faille, Shiva et Vishnu ont repris des forces en quelques jours. Les chatonnes ont eu la chance de pouvoir compter sur des bénévoles qui n’ont jamais cessé de se battre pour elles. Elles sont devenues très affectueuses et joueuses, et c’est à ce moment de leur aventure que les membres de Kuwait Animal Aid se sont dit qu’il était temps de passer à l’étape suivante…

Cette association travaille avec des refuges partenaires situés aux États-Unis, afin de donner plus de chances aux animaux de trouver une famille adoptive. C’est ainsi que Vishnu et Shiva ont pris l’avion vers la Californie, et ont été admises chez Rafiki’s Rescue, un refuge de la ville d’Anaheim.

Rapidement, les bénévoles sont tombés sous leur charme, comme l’a confié Megan à Love Meow : « Dès leur arrivée, elles ont été les chatonnes les plus affectueuses que nous ayons jamais rencontrées – pleines d’amour, de joie et d’énergie ! »

Cependant, en voyant Shiva jouer à longueur de journée, les membres de Rafiki’s Rescue ont commencé à s’inquiéter de son état de santé : « Elle s’essoufflait très vite et haletait régulièrement, essayant de reprendre son souffle ».

Ils lui ont donc fait passer un scanner et consulté 2 spécialistes, qui ont conclu qu’il était impossible d’envisager une opération pour Shiva. « La bonne nouvelle, c’est qu’elle peut continuer à vivre une vie tout aussi joyeuse. Elle a juste besoin d’un temps de jeu contrôlé et d’un environnement à température régulée », explique Megan.

Les 2 chatonnes qui croquent la vie à pleines dents n’ont pas vu leur séjour s’éterniser chez Rafiki’s Rescue. Quelques jours après leur admission, elles ont tapé dans l’œil d’un « couple merveilleux », et n’ont pas tardé à rejoindre leur maison. Aujourd’hui, Vishnu et Shiva vivent une vie de rêve bien loin des lieux hostiles dans lesquels elles ont été retrouvées, et remplissent leur nouveau foyer de ronronnements et de câlins sans fin !