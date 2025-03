2 chatons parviennent à apprivoiser un chat asocial et grincheux (vidéo)

Crusty porte les stigmates d’une vie fatigante sur son visage. Négligé par le passé, puis abandonné, l’animal s’est forgé une carapace pour pouvoir survivre dans ce monde impitoyable. Son quotidien s’est toutefois transformé quand Alanna, sa propriétaire aimante, a décidé de l’adopter. Mieux dans ses pattes, le quadrupède a doucement appris à s’ouvrir aux autres.

Crusty a vécu un certain temps avec un propriétaire négligent. À cause de cela, il a perdu presque toutes ses dents et souffrait d’une infection oculaire d'origine virale. Vivre dans ce petit corps douloureux était certainement difficile pour lui. D’autant plus qu’il n’avait personne pour le réconforter ou prendre soin de lui.

@crustybeansters / TikTok

Un félin unique

Le félin roux a été placé dans un refuge, puis l’histoire s’est répétée. Cette fois, ce sont les visiteurs qui l’ont négligé, d’une certaine manière, en le laissant totalement de côté. Il faut dire qu’avec ses airs de mauvais garçon, Crusty n’avait pas le profil plébiscité par les adoptants. D’autant plus qu’il était âgé et ne s’entendait pas du tout avec ses congénères.

En somme, il n’était pas le candidat idéal pour l’adoption, mais Alanna a accepté de lui laisser sa chance. Le senior a pris place dans ses nouveaux quartiers et, bien qu’il ne montrait pas spécialement son affection, il semblait beaucoup plus apaisé. Du moins, tant que les autres chats de la maison restaient loin de lui : « Mais à chaque fois qu’un autre chat s’approchait, il se transformait en quelqu’un de méconnaissable, rempli de peur, de tension et d’agressivité », partageait sa maîtresse dans un témoignage accordé à Newsweek.

@crustybeansters / TikTok

Un nouveau visage

Pourtant, un jour, quelque chose a changé dans la tête de Crusty. Sa propriétaire a décidé d’accueillir 2 adorables chatons. Les boules de poils, curieuses et éveillées, ont tenté de se rapprocher du matou, qui était sur la réserve au départ. Puis, au fil du temps, il a commencé à les accepter auprès de lui, jusqu’à lui-même les chercher dans la maison.

A lire aussi : Une femme en pleurs lorsqu'elle retrouve son chat qui a disparu pendant 55 jours alors qu'elle était partie en vacances (vidéo)

Il aimait partager des moments de tendresse avec eux et appréciait grandement leur compagnie, ce qui était improbable au vu de son ressentiment pour ses congénères : « Crusty a toujours eu des problèmes avec les autres chats, mais d'une manière ou d'une autre, ces bébés ont réussi à trouver leur chemin dans son cœur », partageait sa maîtresse.