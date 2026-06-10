2 chatons errants coincés dans un mur de béton sont secourus après une opération de démolition délicate

Découverts prisonniers d'une cavité à l'intérieur d'un mur de béton en Irlande, 2 chatons ont pu être secourus après une intervention délicate menée par une association locale de protection animale. Désormais en sécurité au refuge, les jeunes félins reçoivent les soins nécessaires avant de pouvoir rejoindre leur future famille. Leur mère, quant à elle, n'a pas encore pu être secourue, mais les efforts se poursuivent dans ce sens.

A Galway dans l'ouest de l'Irlande, l'association locale de protection animale Galway SPCA ne manque pas de travail durant cette période de l'année où les naissances de chatons connaissent un pic. « De plus en plus d’appels et de messages chaque jour… Et de plus en plus de chatons retrouvés dans des endroits et improbables », peut-on ainsi lire à ce propos sur la page Facebook de l'organisation.

Récemment, elle a été alertée au sujet de 2 jeunes félins cachés par leur mère à l'intérieur d'un mur de béton. Leur génitrice pensait sans doute qu'ils étaient en sécurité dans cette cachette. Pour l'équipe de la Galway SPCA, en revanche, il fallait à tout prix les sauver de l'errance.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →



Galway SPCA

Bricks et Blocks

« Ils pouvaient sortir d'eux-mêmes, mais n'en avaient pas envie, ce qui n'est pas rare chez les chatons dont la mère leur indique de se cacher », explique l'association à The Dodo , qui rapporte cette histoire.

Pour accéder à l'emplacement des 2 minets, les bénévoles n'ont eu d'autre choix que d'agrandir l'ouverture dans le béton. Au prix d'importants efforts, ils ont finalement réussi à les libérer. Ils leur ont donné des noms inspirés de l'univers de la maçonnerie : Bricks (briques) et Blocks (blocs).



Galway SPCA

Les chatons sont entre de bonnes mains en attendant le sauvetage de leur maman

Les chatons ont ensuite été emmenés au refuge de la Galway SPCA, où ils apprennent peu à peu à se détendre et à faire confiance aux humains. Ils reçoivent tous les soins et toute l'attention dont ils ont besoin en attendant d'être proposés à l'adoption. « Comme tous les nouveaux arrivants, ils devront passer leurs examens et leurs soins vétérinaires avant d’être prêts à être adoptés », indique l'association irlandaise.

A lire aussi : Prisonnier de ses poils emmêlés, ce chat prénommé Dumbledore est métamorphosé par une tonte salvatrice et un peu d'amour



Galway SPCA

Cette dernière s'emploie également à capturer leur mère pour la soigner et la stériliser, mais elle reste introuvable pour le moment.