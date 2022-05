2 ans après sa disparition, un chat retrouve ses maîtres qui avaient déménagé

Jehan et Morgane avaient perdu leur chat Youpi depuis deux ans. Ils ont eu l’agréable surprise d’être contactés le 3 mai 2022. Youpi a été retrouvé sain et sauf dans le village.

Jehan et Morgane vivaient en 2020 à Chantepie, non loin de Rennes, avec leur chat nommé Youpi. Le chat de gouttière avait l’habitude d’aller et venir à sa guise. Un soir du mois d’août, Jehan est rentré du travail et a été surpris de ne pas le voir à la maison comme à son habitude. « Pourtant quand on l’appelait, il venait immédiatement. C'est un chat très bien dressé. On avait une belle complicité », témoigne Jehan à ActuRennes.

Durant les jours et mois suivants, Jehan et Morgane ont fait tout leur possible pour retrouver leur chat : recherche dans le voisinage, visite à la fourrière, nombreux appels à la mairie, placardage d’affiches dans les commerces du village… Mais rien n’y a fait, Youpi avait totalement disparu. « On a commencé à se dire que quelqu'un l'avait embarqué ou qu'il s'était passé quelque chose de grave », témoigne Jehan.

« Un véritable miracle »

Mardi 3 mai 2022, coup de théâtre. Morgane a reçu un appel du vétérinaire. Elle a tout de suite contacté son conjoint. « Morgane m'a demandé si j'étais assis. Puis elle m'a dit : on a retrouvé Youpi ! J'ai pleuré de joie. Toute la pression est retombée, même après deux ans, ça me travaillait toujours », explique Jehan.

Le chat fugueur n’avait pourtant pas été bien loin. C’est une femme résidant à proximité de l’ancien travail de Jehan qui l’a retrouvé. Ayant déménagé à Vannes en 2021, Jehan et Morgane ont pris la voiture sans attendre et ont parcouru l’heure de trajet qui les séparait de leur compagnon.

Les retrouvailles ont été fortes en émotions. Youpi est en pleine forme et a même quelques kilos en trop. Jehan souhaite transmettre à tous ceux qui comme eux ont perdu leur animal : « Ne perdez pas espoir » !

