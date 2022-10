2 agents sauvent un chaton coincé sous un camping-car et l’accueillent dans leur foyer le temps de trouver des adoptants

Ces 2 femmes ont mené à bien la mission de sauvetage visant à secourir un chaton égaré. Elle ne s’attendait pas à se prendre d’affection pour le malheureux ! Elles l’ont donc accueilli le temps qu’il se remette sur patte et qu’il trouve son foyer pour toujours.

Vendredi 16 septembre, Elizabeth Wagner et Heidi Teasley, qui travaillent pour le service de la fourrière de ville de Cheyenne (États-Unis) ont été appelées par un homme qui entendait des miaulements provenir du compartiment moteur d’un camping-car stationné.

Les 2 femmes se sont donc empressées d’intervenir. Après quelques minutes de recherche et d’écoute, elles ont localisé un chaton de 5 semaines en grande détresse.

Le malheureux s’était réfugié dans une gaine électrique du véhicule.

Pour Elizabeth et Heidi, c’était une opération de routine. Le nombre de matous qui se réfugient sous les voitures est en hausse en cette période.

En 30 minutes, elles sont parvenues à faire sortir la boule de poils de sa cachette grâce à des friandises.

Les 2 agents ont ensuite conduit le bébé nommé Pipper au refuge pour animaux de la ville afin qu’il bénéficie d’un examen clinique complet.

Un besoin d’affection

Par bonheur, le chaton noir se portait comme un charme. Il ne souffrait d’aucune blessure et ne semblait pas sous-alimenté.

Néanmoins, il était jeune et tout juste sevré. « Il m'a touché la corde sensible. Il était seul, sans mère ni frères de portée à proximité. Les chats se débrouillent mieux en groupe. J'avais le temps et la disponibilité, alors je l'ai accueilli », a expliqué Elizabeth à Yahoo!life.

Au début, Pipper était craintif et timide. Mais plus les jours passaient, plus le jeune félin apprenait à faire confiance aux humains.

« Dès qu’il a compris qu’on allait le nourrir, il nous a beaucoup appréciées », a plaisanté Elizabeth. De même, Pipper s’est parfaitement entendu avec le chien de sa bienfaitrice et dévoile désormais son petit caractère espiègle.

Le bébé perdu vit aujourd’hui comme un roi au sein de sa famille d’accueil. Prochainement, il sera proposé à l’adoption afin qu’il n’ait plus jamais à supporter la vie de chat errant.