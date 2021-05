10 jours après la disparition d’un chat, sa famille entrevoit l’espoir lorsqu’un chien se met à aboyer en direction d’un puits

Grâce à l’alerte donnée par un chien, une chatte que sa famille recherchait depuis plus d’une semaine a pu être retrouvée et secourue. Le félin était tombé dans un puits, non loin du domicile de ses propriétaires.

En Angleterre, une chatte disparue a été localisée et sauvée après l’indication de son emplacement par les aboiements d’un chien, comme le rapportait Newsweek le jeudi 6 mai.

Les sœurs Freya et Keira Hill, qui habitent le village de Loddington dans le comté du Northamptonshire, étaient extrêmement inquiètes pour leur chatte. Cette dernière, répondant au nom de Flea (« puce » en anglais), s’était volatilisée le 24 avril dernier.

Elles la cherchaient partout autour de chez elles et avaient posté des avis de recherche sur les réseaux sociaux. Malgré leurs efforts, Flea restait désespérément introuvable jusqu’à mardi dernier (4 mai).

Ce jour-là, des voisins ont été alertés par les aboiements incessants d’un chien. Toute l’attention du canidé se portait sur un puits. Quand les riverains ont inspecté ce dernier, ils ont pu y voir Flea, qui était prise au piège à 6 mètres de profondeur.

Ils ont aussitôt appelé les pompiers. Peu avant 15 heures, une équipe du centre de secours et d’incendie du Northamptonshire est arrivée sur les lieux, bientôt rejointe par les membres d’un groupe de sauvetage animalier local.

Epuisée et affamée, mais indemne

Il y avait environ 30 centimètres d’eau au fond du puits, mais la chatte avait réussi à grimper sur un petit rebord. Après avoir découpé la grille recouvrant l’entrée de la cavité, les pompiers y ont introduit une échelle et l’un d’eux est descendu. Il a réussi à attirer Flea avec de la nourriture pour chat, puis l’a remontée à la surface, saine et sauve.

La chatte était secouée et affamée, mais pas blessée. Le vétérinaire qui l’a examinée par la suite s’est assuré de son bon état de santé.

A lire aussi : Un chaton retrouvé seul miaule sans cesse dans l'espoir de retrouver ses frères et soeurs

« Nous sommes soulagées de son retour à la maison et reconnaissantes envers tous ceux qui nous ont aidées », a confié Freya Hill.

Aucune indication n’a été fournie au sujet du héros du jour, le chien en l’occurrence. On ignore s’il est errant où s’il a une famille dans les environs. C’est grâce à lui que Flea a pu être retrouvée et rendue à ses maîtresses.