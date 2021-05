Un lapin de compagnie gigantesque fait presque la même taille que sa soeur humaine de 3 ans !

Macy et Cocoa Puff ont quasiment la même taille, sachant que la première est une fillette de 3 ans et le second un lapin. Ils forment un inséparable duo d’amis.

Quand on envisage d’adopter un lapin, on s’imagine avec une petite boule de poils dans les bras, dont seules les oreilles paraissent démesurées. Les propriétaires de Cocoa Puff, eux, se sont retrouvés avec un lagomorphe aux dimensions impressionnantes, comme le raconte I Love My Dog So Much.

Les Smith voulaient un animal de compagnie pour leur fille Macy, âgée de 3 ans. Ils ne pouvaient toutefois pas accueillir de chien ou de chat, car cela était interdit dans leur résidence. Ils ont donc opté pour un lapin, un géant des Flandres (ou lapin géant continental).

Les représentants de la race sont connus pour leur grande taille, mais les parents de Macy étaient loin de s’attendre aux proportions gigantesques que Cocoa Puff allait avoir.

8 kilogrammes de douceur et de tendresse

À mesure qu’il grandissait, Lindsay Smith et son mari ont pu constater à quel point ce lapin avait une personnalité attachante et douce. Lui et leur fille sont devenus très proches l’un de l’autre.

Cocoa Puff pèse plus de 8 kilogrammes et est presque aussi grand que Macy. Cette dernière n’en a que faire de sa taille. Ce qui compte pour elle, c’est qu’il est son meilleur ami, son compagnon de jeu et qu’ils s’adorent. Ils font quasiment tout ensemble, y compris les siestes. Le lapin a même son propre chariot pour pouvoir accompagner Macy lors des promenades.

Lindsay Smith est convaincue que Cocoa Puff aide son enfant à être plus patiente et aimante. Le lapin, lui, est parfaitement apprivoisé et éduqué. Il a notamment appris la propreté et se comporte très bien à la maison.

Vocii le reportage d'Inside Edition consacré à ce merveilleux duo d'amis

