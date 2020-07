"Ne jamais envoyer un animal de compagnie non-sollicité chez quelqu'un", l'actrice Kate Beckinsale appelle à la responsabilité !

Choquée en découvrant un lapin laissé devant sa porte, Kate Beckinsale a tenu à rappeler à ses fans qu’il ne fallait en aucun cas abandonner des animaux de la sorte, même pas en tant que « cadeaux ».

Kate Beckinsale qualifie d’ « assez troublant » le fait qu’un anonyme lui ait offert un lapin, rapporte le Daily Mail. L’actrice britannique de 47 ans, qu’on a notamment vu dans la série Underworld et des films tels que Pearl Harbor et Aviator, n’a pas caché sa gêne après avoir fait cette surprenante découverte devant chez elle.

C’est très probablement un fan qui lui a laissé ce présent, le mardi 28 juillet. Le lapin en cage était, en effet, accompagné d’une carte et d’un panier de roses rouges. Sur Instagram, Kate Beckinsale a dit apprécier les petites attentions de ses admirateurs, mais leur demande de ne pas utiliser d’animaux : « s’il vous plaît, s’il vous plaît, n’envoyez à personne un animal comme cadeau ou pour faire une blague. N’en envoyez pas du tout. »

Auparavant, elle avait rappelé qu’il ne fallait « jamais envoyer un animal de compagnie non sollicité chez quelqu’un », toujours via Instagram.

Le lapin en question, à la robe blanc et noir et prénommé Marvel, ne s’est pas éternisé chez l’actrice. Cette dernière n’avait pas l’intention de le garder, car elle a 2 chats à la maison, des Persans répondant aux noms de Clive et Willow. Elle évitait même de le porter, car elle disait craindre être « mordue » par le lagomorphe.

Elle a annoncé qu’elle et son compagnon Goody Grace avaient rapidement trouvé « un foyer aimant » et sans chat pour le lapin.