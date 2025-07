"Il avait une très forte volonté de vivre", un lapin grièvement blessé après avoir été abandonné dans la neige renaît grâce à l’amitié d’un chat (vidéo)

Abandonné dehors par une nuit glaciale, puis renversé par une voiture, Puddles est un miraculé. Sans un bon samaritain pour le mettre en sécurité et un traitement de choc, ce pauvre petit lapin blanc n’aurait probablement pas survécu. Il n’aurait pas non plus rencontré son meilleur ami : Wren, un chat au passé difficile.

Par une nuit glaciale en Nouvelle-Écosse (Canada), un policier en patrouille a remarqué une boule de poils blanche au bord d’une route enneigée. Il s’agissait d’un lapin grièvement blessé que l’agent a soigneusement transporté jusqu'au poste de police avant de contacter Honey's Bunnies Rabbit Rescue, une organisation spécialisée dans le sauvetage des lapins domestiques.

« Une très forte volonté de vivre »

En prenant en charge la boule de poils, Lindsay Macaulay, cofondatrice de l'association de sauvetage, a tout de suite vu à quel point son état était sérieux. « Il saignait. Il ne pouvait plus utiliser ses pattes arrière. Nous l'avons donc emmené chez le vétérinaire en urgence. », a-t-elle expliqué à The Dodo.

© Lindsay Macaulay

Après quelques examens, on a découvert que le lapin souffrait malheureusement d'hémorragie interne, d'anémie et d'une queue disloquée. Il avait probablement été abandonné dehors, avant d’être renversé par une voiture. L’avenir s’annonçait sombre pour la boule de poils désormais prénommée Puddles, mais son regard révélait un vrai battant.

© Lindsay Macaulay

« Même notre vétérinaire dira qu'un lapin qui arrive dans l'état où Puddles est arrivé, serait probablement mort », assure-t-elle. « Mais dès le départ, il avait une très forte volonté de vivre. »

Le lendemain, un plan de traitement a été élaboré pour tenter de remettre Puddles sur pattes : thérapie au laser pour améliorer la circulation sanguine, mise au repos, nourrissage à la seringue, séances de physiothérapie…

Après quelques semaines, le petit lapin commençait enfin à bouger et à sautiller dans la maison de Lindsay. Aujourd’hui, il est presque complètement rétabli et hormis quelques problèmes de vue et de mobilité, il se porte bien. Il faut dire que Puddles a pu compter sur un soutien spécial lors de sa convalescence…

Un adorable petit couple

L'un des 3 chats de Lindsay, Wren, s'est approché du lapin avec curiosité dès son arrivée. Il n’a pas fallu longtemps avant qu’ils deviennent amis !

« C'est un couple très affectueux », indique Lindsay. « Puddles s'approche souvent et il incline la tête vers Wren… pour qu'il puisse le toiletter. Du coup, il n'est pas rare d'entrer chez moi et de voir le chaton et le lapin dormir ensemble dans le même lit et se toiletter mutuellement. »

A lire aussi : La cohabitation entre le lapin et le chat

© Lindsay Macaulay

Si Puddles est très sociable et toujours prêt à réclamer des caresses, Lindsay pense que c’est une compréhension commune du traumatisme qui a rapproché les 2 animaux. Quelques mois plus tôt, avant d’être adopté par Lindsay, Wren avait lui aussi été trouvé dans un état critique.

© Lindsay Macaulay

Très émue par l’affection entre Wren et Puddles, Lindsay a décidé de ne pas séparer les 2 amis en adoptant officiellement le lapin. Une fin qui fait vraiment chaud au cœur !