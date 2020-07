La relation particulière entre un chat et un lapin qui se sont aimés au premier regard !

Bella et Poppy sont plus que des amies ; elles sont comme des sœurs. Pourtant, elles appartiennent à des espèces différentes, l’une étant une chatte et l’autre une lapine.

En adoptant une chatte appelée Bella dans un refuge néo-zélandais, Giverny Forbes avait tout de suite compris qu’elle avait affaire à un animal à la douceur exceptionnelle. Bella était gentille et amicale avec tout le monde : les autres chats, mais aussi les chiens et les humains.

Alors, quand elle a décidé, 9 ans plus tard, d’adopter une lapine, elle savait que toutes 2 allaient avoir de bonnes chances de s’entendre.

Bien qu’étant une femelle lapin géant des Flandres, une race connue pour sa grande taille, Poppy était toute petite. Si petite d’ailleurs que Giverny Forbes avait peur de voir Bella lui faire mal involontairement. Ses craintes allaient toutefois vite s’estomper.

« Le premier geste instinctif de Bella a été de la toiletter », raconte Giverny Forbes à The Dodo. La confiance s’est vite mise en place entre les 2 animaux.

« Elles sont comme des sœurs », ajoute-t-elle. Tous les jours, Poppy réclame sa séance de toilettage de la part de Bella. Cette dernière le fait 3 à 20 fois par jour… Parfois, les rôles sont inversés ; Poppy se met, elle aussi, à lécher le pelage de Bella, mais c’est surtout pour avoir son attention.

La lapine et la chatte passent toutes leurs journées côte à côte, qu’elles dorment, flemmardent dans le jardin, rendent visite à la grand-mère de Giverny Forbes ou aillent à la plage. Elles sont ensemble même lorsque leur maîtresse les emmène chez le vétérinaire. Une expérience que Bella n’aime d’ailleurs pas du tout, mais lors de laquelle elle peut compter sur le réconfort apporté par Poppy.

L’adorable duo est suivi par des centaines d’internautes sur Facebook et Instagram.