Deux lapins abandonnés en plein hiver montrent à leurs sauveteurs à quel point ils sont liés

Dans l’Ohio (États-Unis), ce couple de lapins a subi un tragique abandon. Voués à une vie en intérieur, ils ont été laissés dehors, dans un environnement hostile pour eux. Heureusement, une équipe est allée à leur rencontre pour les sauver et leur offrir la chance de poursuivre leur existence au chaud.

Ce sont des habitants d’un quartier qui ont repéré la présence des 2 boules de poils qui ne semblaient pas habituer à leur milieu de vie. Une personne a contacté Snickerdoodles’ Rabbit Rescue, une association spécialisée dans le sauvetage et l’accompagnement de lapins, pour qu’une aide appropriée leur soit apportée.

Snicker Doodles Rescue

« Les températures baissaient de plus en plus »

Les précédents propriétaires des lapins les ont abandonnés en plein cœur de l’hiver, alors que les nuits étaient encore très froides. Lauren Keller, fondatrice du refuge dédié aux lapins confiait : « Ils étaient là depuis quelques semaines ».

Les 2 pauvres animaux étaient évidemment très effrayés par le bruit ambiant, une route très passante et la faune locale, surtout composée de chats.

Snicker Doodles Rescue

The Dodo rappelait que les lapins domestiques ne devraient jamais être laissés dehors car ils n’ont que peu en commun avec les lapins sauvages. Beaucoup plus fragiles, les premiers ont des défenses immunitaires limitées et une vulnérabilité certaine.

L’urgence de les mettre en sécurité

Le sauvetage, mené par Cody Keller, à la tête des opérations, a été assez facile pour l’équipe, qui a pu faire entrer les lapins dans une cage grâce à quelques friandises.

Snicker Doodles Rescue

Dès lors, l’équipe a pu constater que les 2 boules de poils étaient très soudées. Très soutenants l’un envers l’autre, les lapins faisaient leur toilette et ne cessaient de se réconforter. Les 2 animaux ont rapidement été nommé : Apple Juice et Cow Tale.

Une suite de vie à écrire ensemble

Les 2 lapins ont dû être séparés durant quelques minutes, ce qui a engendré un certain stress chez eux. Lauren Keller se souvient : « Apple Juice savait qu’il était en sécurité – et quand il nous a vu sortir sa compagne, Cow Tale, de la cage, il a réalisé qu’elle était toujours en vie, en sécurité et là avec lui aussi ». Dès lors, l’un comme l’autre ont pu se reposer.

Après avoir reçu les soins nécessaires, le duo a été placé en famille d’accueil. Au bout de quelques semaines, cette dernière s’est tellement attachée qu’elle a décidé de les garder pour toujours. Si certains peuvent penser que cette issue est un « échec », pour beaucoup c’est une vraie réussite, qui permettra aux lapins d’apprécier un doux quotidien.