Un lapin épuisé et affamé s'invite dans un jardin dans l'espoir qu'on lui vienne en aide (vidéo)

Un lapin perdu, affamé et à bout de forces s’est adressé aux bonnes personnes, celles qui ont ensuite pris soin de lui et lui ont trouvé une nouvelle maison, rapportait The Dodo.

Morgan Atha et son mari se trouvaient dans leur garage quand ce dernier est venu lui dire qu’il venait de trouver un lapin dans le jardin. Le couple a décidé de visionner les images de vidéosurveillance enregistrées par les caméras de sécurité qu’ils avaient récemment installées.

Il a alors vu le petit lapin blanc en question courir après l’époux, après avoir pénétré dans la propriété depuis le bois qui la borde.

L’animal semblait avoir été apprivoisé dans le passé. La famille n’a pas eu à faire de gros efforts pour l’approcher. « J’ai pris la caisse de mon chien et il m'a fallu, à moi, à mon mari et à mon voisin, environ 10 minutes pour attirer [le lapin] à l'intérieur, raconte en effet Morgan Atha. C'est là que nous avons réalisé à quel point il était calme et doux ».



samoco143 / TikTok

Ils n’avaient jamais eu de lapin auparavant et ne savaient pas comment s’occuper de leur invité surprise, qu’ils ont appelé Peter. Le lagomorphe avait clairement besoin d’être nourri et d’un endroit paisible pour se reposer. Morgan Atha et son conjoint ont fait quelques recherches sur Internet, puis sont sortis lui acheter du foin et des granulés.

Ils ont ensuite partagé des photos de Peter sur des pages Facebook d’animaux de compagnie perdus, avec l’espoir de retrouver ses éventuels propriétaires. Le couple s’est également renseigné dans le quartier. Une semaine s’est toutefois écoulée sans le moindre résultat.

« Une fin heureuse » pour Peter

Morgan Atha a fini par poster une publication pour demander si quelqu’un voulait accueillir le lapin ou l’adopter. Une femme a répondu, expliquant qu’elle cherchait un compagnon pour le sien.

Voilà comment Peter a pu découvrir sa nouvelle famille. « Après l'avoir récupéré, elle m'a envoyé une photo de lui allongé et blotti contre son fils de 8 ans. C'était une fin heureuse qui m'a fait me sentir en paix en sachant que j'ai fait quelque chose de bien », se félicite Morgan Atha.