Zoomies, pourquoi votre chien se met-il soudainement à courir partout dans la maison ?

Votre chien se met à courir à toute vitesse, tourne frénétiquement sur lui-même ou saute dans tous les sens ? Rassurez-vous : il n’est pas possédé ! Ce que vous observez, ce sont des « zoomies » ou « périodes d’activité frénétique aléatoire ». Ce comportement étonnant traduit souvent un excès d’énergie, du stress ou simplement le besoin d’attirer votre attention. Décryptage.

Les zoomies, les « crises de folie » de votre chien

Appelées « frappings », acronyme de « FRAP » (Frenetic Random Activity Period) ou encore « coups de folie », les zoomies sont « des périodes d’activité intense et aléatoire », comme l’explique l’American Kennel Club (AKC), la plus importante fédération canine des États-Unis.

Pendant quelques minutes, votre chien se lance dans des courses effrénées, saute partout ou dessine frénétiquement des cercles, avant de retrouver un état émotionnel plus stable. Lors de ces phases pour le moins déroutantes, votre fidèle compagnon semble sourd à vos appels ou fait abstraction de tout ordre que vous lui donnez, comme s’il était plongé dans sa propre bulle ! Une fois la « crise de folie » passée, votre animal peut haleter ou paraître complètement épuisé.

Bien sûr, une question doit alors vous brûler les lèvres : mais quelle mouche l’a donc piqué ?

Les raisons qui provoquent ces moments d’excitation intense

Un chien qui court ou saute dans tous les sens exprime forcément quelque chose : un trop plein d’énergie, du stress ou encore un besoin d’attention.

Un débordement d’énergie

Après une période de repos ou de calme, votre boule de poils ressent le besoin de se défouler rapidement en courant, sautant ou tournant dans tous les sens. C’est sa façon naturelle de libérer cette énergie débordante et de se sentir mieux.

Un stress intense

Les frappings ne sont pas toujours liés à la joie. Ils peuvent également survenir quand Médor se sent stressé ou anxieux. Courir à toute vitesse lui permet de relâcher la tension et de retrouver un équilibre émotionnel. Ce comportement peut pointer le bout de son museau après une situation stressante, comme un changement brutal d’environnement, un bruit effrayant ou encore un long moment de solitude.

Une volonté d’attirer votre attention

Parfois, nos amis à 4 pattes utilisent les zoomies pour captiver l’attention de leur humain. Votre chien sait que ses courses effrénées vont forcément vous faire réagir.

Comme l’expliquent les éducateurs canins, nos petits compagnons apprennent facilement à l’aide d’associations et de conséquences immédiates à leurs actions. Ils peuvent donc apprendre que ces périodes d’activités frénétiques aléatoires leur apportent de l’attention.

Ce que notre rédaction vous recommande de faire en cas de zoomies

À l’intérieur, protégez votre chien contre les objets fragiles et laissez-le courir dans un espace sécurisé. Si les zoomies se produisent dehors et qu’il n’y a aucun danger, laissez-le simplement se défouler. En revanche, près d’une route, d’un précipice ou d’une foule, attachez-le pour sa sécurité.

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Pour limiter les frappings réguliers dus à un excès d’énergie, la prévention reste la meilleure solution. Assurez-vous de répondre à l’ensemble de ses besoins et permettez-lui de se dépenser suffisamment tous les jours (promenades quotidiennes, séances de jeu, mastication…).

Pour les crises de folie causées par le stress, observez ce qui les déclenche (présence d’inconnus, déménagement, certains bruits…) et aidez-le à s’apaiser grâce à l’éducation positive et un environnement rassurant.

Si les comportements persistent ou deviennent difficiles à gérer, nous vous conseillons vivement de contacter un spécialiste du comportement canin qui vous proposera des solutions adaptées.