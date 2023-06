Woopets rachète l’emblématique Palm Dog pour honorer les talents du « meilleur ami de l’Homme » : une nouvelle aventure commence !

Ami fidèle, partenaire d’aventures, membre de la famille… Le chien a une place de choix dans le cœur de l’Homme. En plus d’embellir sa vie quotidienne, cet animal exceptionnel a gravé l’empreinte de sa patte au cinéma. Depuis 23 ans, la cérémonie de la Palm Dog, créée par le journaliste anglais Toby Rose et organisée à l’occasion du mythique Festival de Cannes, salue la meilleure performance canine sur grand écran. Cette année, Woopets rejoint l’aventure et prend la suite de Yoann Latouche, fondateur de l’agence de communication YLG et organisateur de l’événement pendant 5 ans, en faisant l’acquisition de ce prix emblématique de la Croisette. « Action ! »

Ils arborent une bouille absolument craquante, dégagent un charme fou et possèdent des myriades de qualités. Si certains profitent simplement de la vie aux côtés de leurs maîtres, d’autres font carrière dans le cinéma et deviennent de véritables stars. Malice, compassion, joie, tristesse… Les chiens témoignent d’une vaste palette d’émotions, et sont capables de se plier à un jeu d’acteur précis.

Pour honorer et valoriser la place du « meilleur ami de l’Homme » dans le milieu du 7e art, le journaliste émérite du cinéma anglais Toby Rose a créé une récompense au poil : la Palm Dog. Depuis 2001, cette cérémonie organisée à l’occasion du Festival de Cannes réunit pléthore de cinéphiles, de célébrités et de représentants du monde animalier. En 2017, Yoann Latouche de l’agence YLG le rejoint afin de dérouler le tapis rouge pour nos compagnons à 4 pattes.

Chaplin du film « Les Feuilles mortes » du cinéaste finlandais Aki Kaurismäki reçoit le grand prix du jury / © YLG

Parmi les « comédiens à fourrure » l’ayant foulé et ayant été primés, on retrouve Uggie du film The Artist avec Jean Dujardin, ou encore Brandy, l’American Staffordshire Terrier apparaissant dans l’œuvre de Quentin Tarantino, Once Upon a Time… in Hollywood. L’actrice Tilda Swinton (notamment connue pour son rôle de la Sorcière banche dans Le Monde de Narnia) a également impressionné le jury avec ses Springers Spaniels dans le long métrage The Souvenir Part II.

Cette année, c’est Messi, le Border Collie incarnant Snoop dans le film Anatomie d’une chute de Justine Triet, qui a obtenu la récompense suprême. Le réalisateur britannique Ken Loach s’est aussi vu décerner le grand prix d’honneur de la Palm Dog pour l’intégralité de sa carrière.

« Les propriétaires sont convaincus que le chien est une grande star et à travers la Palm Dog, tout le monde peut partager ce rêve », comme le fait si bien remarquer Toby Rose.

C’est officiel : Woopets fait l’acquisition de la Palm Dog !

L’année 2023 est à marquer d’une pierre blanche pour Woopets, 1er média indépendant français dédié aux animaux de compagnie et à leurs « fans » ! Notre équipe est heureuse de gravir les marches du festival et de rejoindre l’aventure en acquérant la Palm Dog.

Pour Anthony Pruvost, l’amoureux des bêtes ayant fondé notre plateforme « pet-friendly », cette cérémonie « symbolise notre admiration envers le monde canin et notre volonté de faire savoir que les chiens méritent une reconnaissance à la hauteur de ce qu’ils nous apportent au quotidien. […] Nous allons faire vivre l’événement toute l’année grâce à notre média en ligne et nos réseaux sociaux. Nous avons également à cœur de lui donner encore plus d’ampleur grâce à nos compétences qui viennent s'ajouter à ce qui est déjà très bien réalisé ».

Un rachat qui « a sonné comme une évidence » pour Anthony Pruvost et Toby Rose, père de « ce prix si emblématique ». En greffant cette nouvelle corde à son arc, Woopets « souhaite renforcer son message de bienveillance envers tous les animaux au quotidien » et « sensibiliser davantage le grand public à la présence des chiens au cinéma ».

Toby Rose, créateur de la Palm Dog, et Anthony Pruvost, fondateur de Woopets / © YLG

Une nouvelle aventure placée sous le signe du bien-être animal

Au-delà de l’aspect artistique, la Palm Dog permet de donner un coup de projecteur à la relation étroite entre l’Homme et le chien, tout en mettant en lumière le bien-être animal qui constitue justement le carburant faisant battre le cœur de Woopets.

Devenir une star du grand écran ne s’improvise pas ! Pour exécuter le comportement souhaité face à la caméra, nos fidèles boules de poils doivent bénéficier d’une éducation précise et de qualité. Cela demande une réelle connexion entre les acteurs, les réalisateurs et les animaux. Bien sûr, les conditions de tournage font de la bonne santé physique et psychologique des « comédiens à 4 pattes » leur priorité.

Soucieux de transmettre notre amour des animaux et d’aider les (futurs) adoptants à prendre soin de leurs petits protégés en offrant des conseils avisés via des articles ainsi que des guides pratiques, notre média se sent en phase avec le projet de Toby Rose.

C’est une aventure inédite qui commence, et que nous avons hâte de partager avec vous, chers lecteurs !

Découvrez notre communiqué de presse en cliquant ici.