Palm Dog by Dogamí : les chiens stars du cinéma habillés par la marque française French Bandit

À l’occasion de la 23e édition de la Palm Dog by Dogamí, French Bandit habillera les chiens stars du tapis rouge de la Croisette ! Une grande fierté pour la marque française d’accessoires pour animaux de compagnie. Zoom sur une collaboration qui promet d'être « au poil ».

Ce 26 mai 2023, un évènement prestigieux fait son grand retour sur la Croisette : la Palm Dog. Depuis plus de 20 ans, ce prix indépendant récompense la meilleure performance canine au cinéma. Cette année, le chien le plus talentueux du 7e art recevra un collier confectionné par French Bandit : une marque française d’accessoires tendance pour animaux de compagnie.

Toby Rose crée la Palm Dog en 2001, en hommage à son propre chien, un Bichon Maltais nommé Lulu. Depuis, l’évènement est devenu une véritable institution du Festival de Cannes. L’an dernier, Brit, la Caniche de War Pony arborait fièrement son accessoire pour célébrer sa victoire. Qui aura l’honneur de le revêtir, cette année ?

Des stylistes made in France

La marque française French Bandit a la fierté d'habiller les chiens stars de cette nouvelle édition, une collaboration « qui promet une élégance rare sur le tapis rouge des chiens », assure l’entreprise.

Ce partenariat permettra à French Bandit de mettre en avant ses articles hauts en couleur ainsi que ses nouveautés auprès d’un public international passionné d’animaux et de cinéma. En effet, chaque année, la Palm Dog attire des curieux du monde entier, venant célébrer les chiens les plus talentueux du 7e art.

Une entreprise stylée et engagée

Mathieu Even a lancé French Bandit en 2019, une entreprise qui propose des accessoires « aussi beaux que fun » pour les chiens et les chats. Passionné, il souhaite répondre à une demande croissante des propriétaires d’animaux, en créant des articles robustes et stylés.

En plus d’être une référence dans le milieu de la mode canine et féline, French Bandit est engagé pour la cause animale. Pour chaque commande passée, 1 € est reversé à une association de protection animale. Une initiative qui a déjà permis d’accorder de nombreux dons à ces organismes.