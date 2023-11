De la rue à l’hôpital : Un chien ayant frôlé l'euthanasie apporte joie et espoir aux malades

Lucky n’était qu’à quelques jours de l’euthanasie. Il a non seulement été sauvé et adopté, mais il a, en plus, une mission des plus nobles dans laquelle il s’investit depuis 2 ans. Elle consiste pour ce chien à apporter du réconfort et de la joie aux personnes malades dans les hôpitaux.

Depuis un quart de siècle, J.R. Poe sillonne les hôpitaux de sa région en compagnie de chiens de thérapie afin d’aider les patients à aller mieux sur le plan émotionnel.

En 2021, ce vétéran décoré de la guerre du Vietnam qui habite Broadway, en Caroline du Nord (Etats-Unis), était à la recherche d’un successeur à Buddy, son chien de thérapie décédé. Un ami lui avait parlé de Lucky, qui se trouvait dans un refuge pratiquant l’euthanasie après avoir été découvert dans un fossé.

L’arrivée de J.R. Poe a sauvé la vie de Lucky. Il l’a adopté à 4 jours de la date prévue de son euthanasie. Le canidé a reçu des soins pendant 3 semaines, car il souffrait de terribles blessures au visage et aux oreilles. Il a ensuite suivi une formation pour devenir chien de thérapie, décrochant ainsi une certification N.C. Pet Partners et signant son entrée au registre USA Service Dog.



Central Carolina Hospital / Facebook

Depuis, J.R. Poe et Lucky se rendent 2 fois par semaine au Central Carolina Hospital à Sanford, toujours en Caroline du Nord. Le chien entre dans les chambres et offre aux patients un soutien social et émotionnel extrêmement précieux, rapporte The Sandhills Sentinel.

« Nous essayons simplement de leur apporter de la joie et du bonheur »

Les malades ne sont d’ailleurs pas les seuls à bénéficier de sa présence réconfortante ; médecins et personnel soignant en profitent aussi. J.R. Poe se souvient ainsi de cette infirmière qui n’en pouvait plus après avoir vécu une dure journée. « Elle était par terre, raconte-t-il. Elle a pris Lucky dans ses bras et a commencé à pleurer ». Un médecin lui a même dit un jour : « Vous faites plus avec ce chien que les médicaments ».

Central Carolina Hospital / Facebook

Grâce à Lucky, les patients retrouvent courage et espoir. « Nous essayons simplement de leur apporter beaucoup de joie et de bonheur », confie son maître.