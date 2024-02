La vidéo déchirante d’un chien refusant de sortir d’une voiture parce qu’il ne veut pas rentrer au refuge

Bruno a connu une période très sombre après son abandon. Ne supportant pas la vie au refuge, il s’est terré dans une grande dépression et personne ne parvenait à le consoler. Seules les sorties en dehors du chenil lui mettaient du baume au cœur, mais chaque retour à la réalité était une épreuve.

Le 26 janvier dernier, les utilisateurs de TikTok découvraient le minois de Bruno à travers une vidéo bouleversante. Le chien a ému la Toile par sa tristesse et de nombreuses personnes se sont manifestées pour l’aider. Son histoire a pris de l’ampleur, si bien qu’il a reçu de nombreuses candidatures pour être adopté.

À son arrivée au refuge Mercy Full Project, basé à Tampa en Floride (États-Unis), Bruno a inquiété les bénévoles, car il était très déprimé : « Bruno est entré dans une dépression. Il ne mange pas et ne veut même pas aller au petit coin [...] La vie en refuge n'est pas pour lui » écrivait un porte-parole du refuge, relayé par Newsweek.

@mercyfullproject / TikTok

Des images touchantes

Le pauvre Bruno faisait peine à voir tant sa souffrance était grande depuis son abandon. Il avait « désespérément besoin d'une famille d'accueil ou d'un nouveau foyer pour toujours », affirmaient ses sauveteurs. Lesquels ont tenté de lui redonner un peu de joie de vivre en l’emmenant se balader loin du refuge. Bruno a pris un bol d’oxygène et a apprécié cet instant partagé avec les bénévoles.

Malheureusement, ce moment de bonheur était trop bref et quand Bruno a compris qu’il devait rentrer au chenil, il a refusé de sortir du véhicule. Il s'est recroquevillé dans un coin et dans l’autre de la voiture pour échapper à ses bienfaiteurs : « Il savait qu’il allait retourner dans sa cage ».

Une nouvelle réconfortante

Les membres du Mercy Full Project ont partagé l'incident sur les réseaux sociaux pour montrer aux internautes à quel point abandonner un animal n’était pas un acte anodin. Cela peut entraîner une grande souffrance, comme celle de Bruno. La publication a atteint les 1,3 million de vues en une semaine seulement.

Elle a été partagée massivement pour que le canidé gagne en visibilité, et cela a fonctionné. Dans un autre clip, le personnel a annoncé qu’il avait trouvé sa famille pour toujours et qu’il était prêt à la rejoindre : « Je suis tellement reconnaissant envers vous d'avoir mis Bruno en avant et de l’avoir aidé à trouver sa nouvelle famille ! Il vous aime tous » indiquait l’un des sauveteurs.

