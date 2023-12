Un salon de toilettage invite les chiens et leurs propriétaires à poser avec le père Noël pour la bonne cause

Pour venir en aide à un refuge accueillant les Pitbulls en détresse, la propriétaire d’un salon de toilettage a décidé d’organiser une séance photo de Noël avec des chiens et leurs propriétaires. Les participants humains et canins ont été nombreux à attendre patiemment de se faire photographier en compagnie du père Noël et faire un don.

A quelques semaines des fêtes de fin d’année, des chiens et leurs familles ont eu l’occasion de poser aux côtés du père Noël dans un salon de toilettage.

L’évènement a eu lieu le dimanche 10 décembre au Brooke’s Baths N Biscuits, établissement dédié à l’hygiène et à la beauté canines situé à Bluefield en Virginie-Occidentale (Etats-Unis).

Cette initiative a été mise en place dans le but de venir en aide aux chiens en général et aux Pitbulls en particulier, car ces derniers sont victimes de leur réputation et des agissements de certains maîtres peu scrupuleux.

Outre les photos avec le père Noël, des rafraîchissements ont été offerts aux humains et des friandises à leurs compagnons à 4 pattes. Au-delà de son caractère convivial, ce moment de rencontres et de partage a également permis de récolter de l’argent au profit d’une association locale. Il s’agit de Pit Bulls Second Chance Rescue, dont le refuge accueille spécifiquement des Pitbulls en détresse.

« Ils ont une place spéciale dans mon cœur »

Haley Summers, la propriétaire du salon de toilettage Brooke’s Baths N Biscuits, adore les chiens et est particulièrement sensible au sort des Pitbulls. Elle souhaite contribuer à lutter contre la stigmatisation dont ils souffrent, d’où l’idée qu’elle a eue d’abriter l’évènement.

« Eh bien, j'ai moi-même un Pitbull et ce sont des chiens extrêmement incompris, explique-t-elle à WVVA. Vous savez, ils ont une place spéciale dans mon cœur, alors je voulais aider ces chiens auxquels la plupart des gens ne veulent tout simplement pas avoir affaire. »

Pit Bull Second Chance Rescue / Facebook

C’était le premier rendez-vous de ce genre à avoir lieu dans son salon, et Haley Summers envisage de le réitérer l’an prochain. La séance photo avec le père Noël et la collecte de fonds au profit de Pit Bulls Second Chance Rescue ont, en effet, été couronnés de succès, à en juger par le grand nombre de participants.