La Woof Run devient la Woofest : nouveau nom et nouveau concept pour le rendez-vous des amoureux des chiens et des sports canins

Voilà 5 éditions que la Woof Run régalait les passionnés de chiens et de sport en rassemblant des milliers d’entre eux dans un décor somptueux et une ambiance conviviale. Cette année, l’évènement toujours plus festif change de nom et s’appelle désormais la Woofest. L’appellation n’est pas la seule nouveauté à découvrir.

Quels que soient leur niveau et leur pratique des sports canins, la Woof Run était ouverte à tous les passionnés et leurs amis à 4 pattes pour un weekend placé sous le signe de la bonne humeur. Devenue un évènement incontournable, elle a été organisée 5 années de suite par My Pet Agency et ainsi réuni des milliers de visiteurs.

Entre épreuves canines accessibles à tous et activités pour les amoureux des chiens et leurs compagnons canidés, le programme de la Woof Run a toujours été pensé pour en faire un moment à la fois sportif et familial. C’est dans le même esprit que se tiendra l’évènement dans sa version 2023, marqué par plus d’une nouveauté.



Woof Run / Facebook

La première et la plus remarquable est le changement de nom. La Woof Run s’appelle à présent la Woofest. Désormais aussi, il n’y aura plus une seule date par an, mais plusieurs qui se tiendront dans autant de lieux originaux et époustouflants.

Notez bien les rendez-vous Woofest 2023 :

Les 22 et 23 avril à Château de Berne dans le Var

Les 13 et 14 mai au Grand Parc de Lyon

Les 16 et 17 septembre au Château de Bertichères dans l’Oise

Les 14 et 15 octobre à Montpellier

Lucas Bérullier, fondateur de la Woofest, et son équipe se félicitent « de l’engouement croissant des Français pour nos compagnons à 4 pattes », eux qui avaient « à cœur de rendre accessible ce bel évènement au plus grand nombre ». Ils expriment leur reconnaissance envers les « partenaires fidèles depuis la première heure », dont fait partie Woopets.

Les épreuves des weekends Woofest 2023

Le Woof Jump : après l’énorme succès rencontré par cette discipline en 2022, elle promet d’être encore plus riche en sensations fortes. Les chiens qui y participeront s’en donneront à cœur joie en plongeant dans l’eau depuis un quai. Les 3 catégories : Grand Saut, Vertical Extrême et Récupération de Vitesse.

La Course à obstacles : une dizaine d’obstacles agrémenteront ce parcours à effectuer aux côtés de son chien et au rythme souhaité, quel que soit son niveau.

Le Canicross : reconnue par la FSLC (Fédération des Sports et Loisirs Canins) et inscrite au calendrier officiel des canicross, cette épreuve s’adresse aux athlètes à 4 pattes et leurs maîtres.

Les Marches : elles se feront sur un parcours unique et les participants bénéficieront de l’encadrement de professionnels.

Le Village : un espace convivial où tout est prévu pour faire plaisir aux toutous

La Woofest offrira également l’occasion aux chiens et leurs familles de passer un agréable moment d’activités et d’échanges au sein d’un grand village animé par 50 exposants.

Des marques de l’univers canin aux associations, les protagonistes se tiendront à la disposition des visiteurs et de leurs animaux autour des thèmes du bien-être, des sports canins notamment. Ils fourniront conseils, services et démonstrations pour le plus grand bonheur des convives.

De nombreuses autres surprises seront à découvrir tout au long du weekend.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Woof.run.