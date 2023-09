Rendez-vous ce week-end des 16 et 17 septembre pour le Woofest, premier festival animalier de France

Ce week-end, le grand rassemblement des amoureux des chiens fait son retour à Chaumont-en-Vexin, dans l’Oise. Le Woofest, événement canin sportif et familial dont Woopets est partenaire, se tiendra ces 16 et 17 septembre au Château de Bertichères, au nord de Paris. Des tickets d’entrée sont encore disponibles.

Depuis 5 ans, le Woofest est le premier festival animalier en France. Il réunit chaque année des milliers de passionnés de la gent canine et leurs compagnons à fourrure dans des décors somptueux et une ambiance conviviale.

L’an dernier, l’événement a réuni plus de 8500 visiteurs, 1300 participants aux courses et 3500 chiens, et il prend encore plus d’ampleur cette année. 3000 participants sont déjà inscrits aux courses d'obstacles et pas moins de 7000 chiens sont attendus, faisant de cette rencontre le plus grand rassemblement "dog friendly" de l’Hexagone !

Rendez-vous ce week-end pour le prochain rendez-vous du Woofest

Ce week-end du 16 et 17 septembre, ce festival incontournable s'installe au Château de Bertichères, dans l'Oise. Au programme pour les participants : course à obstacles, canicross (plus grande course dans cette discipline sportive en France), et marches.

L’intégralité des tickets pour participer aux courses a déjà été vendue, mais les visiteurs ont encore la possibilité de réserver des tickets d’entrée. Le pass week-end est vendu au prix de 7 € (gratuit pour les moins de 12 ans).

Une expérience familiale et conviviale

Avec un ticket d’entrée, vous pouvez assister aux épreuves, découvrir le Grand Village de la Woof Run, échanger avec des exposants passionnés et participer à de nombreuses activités, comme le cani-paddle, la cani-trottinette, le pistage, ou encore le Woof Jump !

Le Woofest, c’est aussi l'occasion de s’initier aux premiers secours canins, ou de découvrir l'ostéopathie canine et les massages canins. Un week-end placé sous le signe du divertissement, de la sensibilisation, et de la bonne humeur !

Pour réserver votre pass sans plus attendre, rendez-vous sur le site Internet du Woofest.

À propos du Woofest

Créé en 2018 par My Pet Agency, le Woofest - anciennement Woof Run - est un festival incontournable destiné à l’ensemble des amoureux de la gent canine et professionnels du secteur. En 2023, 3 nouveaux lieux ont été mis à l’honneur pour la nouvelle édition du Woofest : Toulon, Lyon et Montpellier, en plus de son édition historique de Paris - Bertichères.