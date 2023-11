Des chiots de refuge font une entrée remarquée aux bras de hockeyeurs professionnels qui encouragent l'adoption

Alors qu’ils se préparaient à disputer un match du championnat américain de hockey sur glace (NHL), les joueurs des Capitals de Washington sont arrivés dans l’enceinte sportive les bras chargés. Ils portaient, en effet, des chiots provenant d’un refuge local. Le but de cette manifestation ? Encourager le public à adopter les animaux qui vivent dans les structures d’accueil, rapportait NHL.com le mardi 14 novembre.

Hier se jouait une rencontre de la NHL opposant les Washington Capitals et les Golden Knights de Las Vegas. Si les locaux ont fini par remporter les débats en marquant 3 buts sans en concéder un seul, le score final n’était pas le principal enseignement de la soirée. C’est plutôt l’action solidaire des hockeyeurs washingtoniens qui a retenu l’attention du public.

Les sportifs professionnels sont, en effet, entrés à la Capital One Arena vêtus de leurs plus beaux costumes, mais aussi et surtout en portant d’adorables chiots. Ces derniers sont les pensionnaires du refuge Wolf Trap Animal Rescue et attendent tous de trouver des familles aimantes.



Washington Capitals / X-Twitter

Un des joueurs a adopté un chiot

Presque tous, en fait, puisque l’un d’eux, appelé Eden, a déjà été adopté par le joueur canadien Hendrix Lapierre. C’est d’ailleurs en rendant visite à son coéquipier et compatriote Connor McMichael, qui accueille un autre de ces jeunes quadrupèdes pour le préparer à l’adoption, que Lapierre avait pris cette merveilleuse décision.

Cet évènement baptisé « Caps Canines Night » (la nuit des chiens des Capitals) a pour objectif de donner davantage de visibilité aux chiens des refuges et ainsi augmenter leurs chances d’être adoptés.

Par ailleurs, des portraits de chiens ont été installés sur la protection de plexiglas séparant la patinoire des travées de la Capital One Arena.

Ce genre d’initiative tend à se multiplier dans le monde très suivi du sport. On l’a vu notamment avec les footballeurs russes du Zénith Saint-Pétersbourg et leurs homologues roumains du FCSB fin 2021.