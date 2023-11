Une bénévole accueillant des chiots et des chatons filme la joyeuse pagaille matinale à laquelle elle a droit (vidéo)

Ils étaient censés rester séparés, mais ils ont réussi à s’évader pour se rencontrer et semer le chaos chez leur mère d’accueil. 3 chiots et 4 chatons ont décidé de former une alliance pour donner du fil à retordre, mais aussi beaucoup de bonheur, à leur bienfaitrice.

Shawnna Saldana est mère d’accueil bénévole pour chatons orphelins. Récemment, elle avait également pris en charge une portée de 3 chiots Carlins, dont elle prenait ainsi soin aux côtés de ses petits protégés félins.

Elle avait placé le trio canin dans la même pièce qu’une fratrie de 4 chatons, mais les 2 groupes n’étaient pas censés entrer en contact. Une séparation les en empêchait, mais Shawnna Saldana avait bien évidemment l’intention de les présenter les uns aux autres une fois qu’elle les estimerait prêts. Elle n’allait certainement pas les priver d’un tel échange dans le cadre de leur socialisation.

En fait, les chiots et les chatons n’ont pas attendu qu’elle leur donne l’autorisation de se rencontrer. Ils ont décidé d’abattre les barrières – au sens propre de l’expression – pour se découvrir mutuellement et semer la pagaille.



@fosterkittiesoc / TikTok

« Quand vous êtes réveillé par un chaos total dans la chambre des chiots et des chatons, et que tout le monde partage le même espace désormais ». C’est effectivement ce qu’indique la bénévole en légende d’une vidéo devenue virale sur TikTok. Partagée le 7 novembre et relayée par PetHelpful, elle totalise des centaines de milliers de vues.

Ils ont fait connaissance

Ce matin-là, Shawnna Saldana entendait effectivement du bruit provenant de la pièce consacrée aux petits quadrupèdes. En y entrant, elle a été surprise de constater qu’ils s’étaient évadés pour donner libre cours à leur joie de se retrouver.

S’occuper de 7 petites créatures pleines d’énergie est tout sauf simple, et on n’en est que plus admiratif encore à l’égard de cette personne au grand cœur. Entre le nettoyage, les repas, l’éducation et la sécurité de ces chiots et ces chatons, Shawnna Saldana n’a assurément pas le temps de s’ennuyer.

Même si ce n’était pas prévu, assister à une scène aussi adorable au réveil ne peut que donner de l’entrain et du courage pour continuer d’aider ces jeunes animaux à s’épanouir, avant de les voir voler de leurs propres ailes.