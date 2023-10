Une chienne en fugue se fait attaquer par un ours et disparaît dans la nature pendant 2 mois

Effrayée par un feu d’artifice, une chienne séniore s’est enfuie de chez elle et a disparu dans la nature pendant une soixantaine de jours. Durant son escapade, elle a eu à affronter un ours, puis à chercher un endroit sûr pour s’abriter des attaques et des éléments. Pendant ce temps-là, ses humains remuaient ciel et terre pour essayer de la retrouver.

Stella est de retour à la maison. Cette chienne de 13 ans a dû déjouer bien des dangers lors de son incroyable fugue racontée par Alaska Public Media.

La Golden Retriever habite Sitka, dans l’Etat de l’Alaska (Etats-Unis), avec ses propriétaires Sarah et Jerome Mahoskey, ainsi que leurs enfants Kai et Quinn. Un soir, alors que toute la famille était installée dans le jardin arrière, un feu d’artifice avait été tiré. Terrifiée, la chienne s’était enfuie en courant vers les bois pour ne plus réapparaître.



Sarah Mahoskey

Les Mahoskey l’avaient cherchée toute la nuit, sans succès. Ils savaient leur amie à 4 pattes débrouillarde et se disaient qu’elle reviendrait le lendemain matin, mais elle restait introuvable.

Dans le voisinage, le bruit courait qu’un chien venait d’être attaqué par un ours. Sarah Mahoskey avait effectivement entendu des hurlements provenant de la forêt et espérait que sa chienne n’était pas concernée.

Le couple a poursuivi ses recherches pendant des semaines, mais avait perdu toute trace de Stella.

65 jours se sont écoulés depuis sa disparition, jusqu’à cet appel inespéré de la part de Tim Eddy, un collègue et ami de Jerome Mahoskey travaillant dans la carrière. Il venait d’apercevoir un Golden Retriever particulièrement maigre et pensait qu’il s’agissait de Stella.

Des retrouvailles inespérées

Le maître de cette dernière s’est aussitôt rendu sur les lieux et l’a effectivement retrouvée. La chienne ne pesait plus que 14 kilogrammes, soit la moitié de son poids normal. Elle avait une large entaille sur le côté gauche du corps, probablement causée par l’ours. « Elle a vraisemblablement trouvé un endroit sûr, car le fait qu'elle saignait et qu'elle n'ait pas été retrouvée par cet ours ou un autre est un miracle », dit Sarah Mahoskey.



Meredith Redick/KCAW

A lire aussi : Sourde et aveugle, une chienne séniore émeut les internautes en reconnaissant sa maîtresse après 2 mois d'absence (vidéo)

Stella a été vue par un vétérinaire. Sa blessure a été soignée et elle a été soumise à un régime alimentaire spécifique pendant 10 jours, destiné à l’aider à reprendre progressivement du poids.

Ce n’est pas sa première survie miraculeuse. En 2015, une série de glissements de terrain avaient coûté la vie à 3 personnes à Sitka. Les coulées de boue avaient emporté la camionnette de Jerome Mahoskey dans laquelle se trouvait Stella. Le véhicule était totalement broyé et les secouristes étaient sur le point d’abandonner les recherches, avant de retrouver la chienne in extremis et la libérer.