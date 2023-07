Course à obstacles, cani-paddle, pistage... Au Woofest, vivez une aventure unique avec votre chien et renforcez votre lien !

Prêt à vivre une expérience familiale, ludique et unique avec votre fidèle compagnon à 4 pattes ? Rendez-vous au Château de Bertichères (Oise) les 16 et 17 septembre, où se tiendra un festival qui a du chien : le Woofest ! Course à obstacles, cani-paddle, pistage, cani-VTT et autres activités canines rythmeront ce week-end au poil. On vous en dit plus !