L’espoir des sauveteurs lorsqu’un chien extrêmement traumatisé par les humains se laisse caresser (vidéo)

Le cas de Solly, un chien au pelage bicolore, est très délicat. Il est arrivé au Dogs 4 Rescue en 2018, refuge de Manchester (Royaume-Uni), et le personnel a compris à quel point il devait être patient. Le pauvre animal a été sévèrement ébranlé au cours de son ancienne vie et ne parvient pas à se reconstruire. Aujourd’hui, il progresse entre les bonnes mains de ses sauveteurs.

Sally n’a aucune confiance en lui, encore moins aux êtres humains. Ceux-ci lui ont fait vivre l’enfer dans son ancien pays, la Roumanie, lui laissant des blessures psychologiques absolument profondes.

@dogs4rescueuk / TikTok

Un long travail de réadaptation

Sur place, il a été attrapé à l'aide d'une perche spécifique de capture fonctionnant avec un système de nœud coulant. Il a ensuite été littéralement traîné jusque dans un refuge, complètement effrayé par ce qui était en train de lui arriver. Cet épisode lui a laissé de violentes séquelles psychiques, telles qu'un stress post-traumatique extrême.

Emma, la fondatrice de l'organisme anglais, expliquait à Newsweek que personne ne s'attendait à recevoir un chien dans une telle détresse en l'accueillant. Une réadaptation était inévitable pour panser ses blessures. Les bénévoles se sont donc mis au travail, tentant de gagner la confiance du chien au fil du temps.

@dogs4rescueuk / TikTok

Un signe de résilience

Solly craignait plus que tout au monde les humains. À peine s'approchaient-ils de lui qu'il se mettait à hurler comme si quelqu'un lui assignait des coups violents. Le toucher relevait donc du défi. Mais l'été dernier, soit 6 ans après son arrivée au chenil, un petit miracle s'est produit. Un maître chien l’a caressé, et il a accepté de se laisser faire.

Depuis ce jour, il a pris goût à ces petits instants de tendresse : « Quelques semaines plus tard, il adorait les caresses » témoignait Emma. Solly a fait un pas considérable vers la guérison. Emma et le reste de l’équipe savent qu'il aura encore à traverser des difficultés, comme accepter de porter un collier et une laisse, mais prennent cette petite avancée comme une grande victoire.

