Vrai ou faux : une chienne a besoin de faire au moins une portée dans sa vie pour être équilibrée ?

On l’entend encore souvent : « une chienne doit avoir une portée au moins une fois dans sa vie pour être heureuse ». Mais derrière cette idée reçue se cache une confusion entre nos émotions humaines et le fonctionnement animal. Alors, vrai ou faux ? La réponse risque peut-être de vous surprendre…

Voilà une idée reçue particulièrement tenace ! Selon une croyance populaire, une chienne devrait avoir une portée au moins une fois dans sa vie pour être « bien dans sa tête » ou en meilleure santé. Cette idée vient en fait d’une confusion entre l’instinct reproducteur des animaux et le désir de certains humains de devenir parent. Ce phénomène porte un nom : l’anthropomorphisme. En d'autres termes, nous avons trop souvent tendance à attribuer aux animaux des émotions, des intentions ou des besoins propres aux humains.

Une chienne n’a pas besoin de portée pour être épanouie

En réalité, une chienne n’a pas besoin d’avoir de chiots pour être équilibrée ou épanouie. L’idée qu’une femelle doive devenir mère au moins une fois vient, encore une fois, d’une tendance à lui attribuer des émotions humaines, comme un désir de grossesse ou un besoin de materner.

Dans les faits, la reproduction chez la chienne répond avant tout à un mécanisme biologique lié aux hormones et au cycle œstral, qui correspond aux différentes phases du cycle reproducteur féminin chez la chienne. Les périodes de chaleurs sont associées à des changements hormonaux et à des comportements reproducteurs, mais elles ne traduisent pas un besoin psychologique de devenir mère.

L’éthologie reproductive, qui étudie les comportements liés à la reproduction chez les animaux, montre d’ailleurs que les comportements maternels apparaissent principalement dans un contexte hormonal et après la mise bas. En dehors de ces situations, une chienne ne ressent pas un manque affectif lié à l’absence de petits. Ne pas avoir de portée ne provoque donc pas de frustration émotionnelle comparable à celle que pourrait ressentir un humain privé d’un projet parental.

L’équilibre d’une chienne repose surtout sur des éléments essentiels à son bien-être : un environnement sécurisant, des interactions sociales, de l’activité, de la stimulation, des soins et une alimentation adaptés et une relation de qualité avec son humain. Avoir une portée n’est donc pas une condition pour qu’une chienne soit heureuse ou en bonne santé.

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Faire reproduire sa chienne : une décision qui doit être réfléchie

Faire avoir une portée à sa chienne n’est pas une nécessité pour son bien-être et ne doit pas être considéré comme un devoir. Au contraire, une gestation, une mise bas et l’élevage de chiots peuvent représenter des risques pour votre boule de poils et demandent une véritable préparation, du temps et des ressources. La décision de faire reproduire une chienne doit donc être réfléchie, en tenant compte de sa santé et de l’avenir des futurs bébés.

Si vous songez plutôt à faire stériliser votre chienne, sachez que cette intervention peut avoir plusieurs bénéfices pour sa santé. Elle participe notamment à la prévention des pyomètres, une infection grave de l’utérus pouvant toucher les chiennes non stérilisées. Elle peut également réduire certains risques liés à d'autres maladies de l’appareil reproducteur et aux tumeurs mammaires selon le moment de l’intervention.

Une stérilisation peut bien sûr aussi éviter les grossesses non désirées et les troubles hormonaux comme les grossesses nerveuses, qui ne traduisent pas un besoin d’avoir des petits mais un dérèglement hormonal.

Ainsi, ne pas faire reproduire sa chienne peut tout à fait être un choix responsable en faveur de son bien-être.