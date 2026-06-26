Ce chiot Golden Retriever vole les chaussettes de son maître, puis tente de convaincre tout le monde qu’il est innocent (vidéo)

Un chiot Golden Retriever, une paire de chaussettes volée et une tentative de camouflage peu convaincante… Voilà une scène qui prête à sourire ! Rufus pensait pourtant pouvoir cacher son petit méfait, mais son air innocent et la chaussette bien visible dans sa gueule l’ont rapidement trahi...

Les Golden Retrievers sont réputés pour leur gentillesse, leur énergie joyeuse et leur incroyable envie de rapporter tout ce qu’ils trouvent. Alors, quand un chiot de cette race s’empare d’un objet inattendu, difficile de lui en vouloir longtemps…

Une tentative maladroite…

Dans une vidéo amusante relayée par PawNation, un chiot Golden Retriever nommé Rufus tente de cacher une petite bêtise : il a volé une paire de chaussettes à ses maîtres et essaie de faire comme si de rien n’était. Malgré ses efforts pour détourner le regard et paraître innocent, les preuves sont bien visibles dans sa gueule.

Son air coupable et sa maladresse ont beaucoup amusé les internautes, qui ont craqué devant son charme irrésistible. Parmi leurs commentaires attendris, on pouvait ainsi lire : « Tu es innocent », « Il faut être très, très discret », « Belle trouvaille », « Trop mignon » ou encore « Je ne le vois pas faire quoi que ce soit de mal ». En effet, difficile de rester fâché longtemps devant une bouille aussi craquante !

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© @rufus.goofus / TikTok

Pourquoi les chiots adorent-ils voler des chaussettes ?

Comme beaucoup de chiots, Rufus est attiré par les objets du quotidien, qu’il aime explorer, porter ou mâchouiller. De ce fait, si les chiots adorent voler des chaussettes, ce n’est pas simplement pour faire une bêtise. Ce comportement est très courant et s’explique par plusieurs besoins naturels.

Une chaussette peut devenir un jouet amusant pour un chiot qui s’ennuie, un objet rassurant grâce à l’odeur de son maître ou encore un moyen de soulager ses gencives pendant la poussée dentaire.

© @rufus.goofus / TikTok

Comme tous les chiens, les chiots ont aussi un besoin instinctif de mâcher : cela les aide à explorer leur environnement, à se distraire et à entretenir leur mâchoire. Avec leur enthousiasme débordant, ils choisissent parfois les objets les plus accessibles… même si ce sont parfois vos chaussettes préférées !