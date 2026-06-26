Après le décès de son maître, cette chienne erre seule dans la rue avant qu’un refuge ne l’aide à retrouver un foyer

Âgée d’environ 3 ans, Dorotha a été recueillie par la SPCA du comté de Wake (Caroline du Nord, États-Unis), le 3 juin 2026, après le décès de son maître. Relâchée dans son ancien quartier, elle a pu compter sur l’aide des habitants pendant une semaine avant d’être prise en charge par le refuge. En léger sous poids, elle était effrayée et peinait à s’habituer à sa nouvelle vie, mais profite désormais du programme « nuit d’essai » du refuge afin de trouver son nouveau foyer.

Après le décès de son ancien propriétaire auprès de qui elle avait toujours vécu, Dorotha, une chienne d’environ 3 ans, a été relâchée dans la rue sans que quiconque sache qui l’avait abandonnée ainsi.

La mobilisation des anciens voisins

Seule, livrée à elle-même, elle errait dans son ancien quartier, mais les habitants lui apportaient autant d’aide qu’ils le pouvaient. Comme le précisait Mady Thielmann, la spécialiste en marketing et communication au refuge SPCA du comté de Wake, au média Newsweek , l’un d’eux l’avait attachée à une chaîne dans son jardin pour qu’elle ne s’égare pas et ne se mette pas en danger. Grâce à la mobilisation des voisins, qui ont contacté plusieurs refuges et associations de protection animale, elle a pu être transférée à la SPCA du comté de Wake.

SPCA of Wake County / Facebook

Première étape : s’adapter à la vie au refuge

Cependant, pour cette chienne qui n’avait jamais rien connu d’autre que la vie de chien de compagnie, devoir s’adapter à son nouvel environnement n’était pas chose aisée. « Elle s’est montrée très affectueuse, mais aussi très effrayée, ce qui est tout à fait compréhensible après ce qu’elle a vécu », expliquait Mady Thielemann.

Les bénévoles s’inquiétaient de son poids de 32 kg, un peu trop faible pour sa taille, et de l’état de son pelage. Terne et grasse, cette apparence était caractéristique du stress et de son passage à l’extérieur. De plus, bien qu’elle fût en sécurité au refuge, Dorotha était « trop déprimée pour manger ».

Deuxième étape : remonter la pente

Mais les employés du refuge ont fait preuve de patience avec elle pour l’aider à franchir cette étape compliquée et l’état d’esprit de Dorotha s’est amélioré, dévoilant son caractère affectueux et doux. « Rien ne la rend plus heureuse que de se blottir contre toi sur le canapé et de poser sa tête dans tes mains pendant que tu regardes la télé. Elle ne demande pas grand-chose : juste un endroit confortable où se reposer, un bol bien rempli et une famille bienveillante qui l'accueille à bras ouverts », indiquait le refuge dans une publication Facebook.

Troisième étape : participer à un programme du refuge

La SPCA du comté de Wake a mis en place un programme appelé « nuit d’essai », permettant aux potentiels adoptants d’accueillir un chien sous leur toit, pour une durée de 5 nuits. Cela assure la compatibilité de la famille et de l’animal avant toute adoption définitive.

Ayant eu plusieurs propositions d’adoption, Dorotha a pu intégrer ce programme. « Elle participe actuellement à un séjour d’essai chez un adoptant potentiel, qui prendra fin le 20 », expliquait Mady Thielemann, avant d’indiquer : « Jusqu’à présent, je pense que ça se passe très bien. »

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SPCA of Wake County / Facebook

Hélas, dans les commentaires sous la publication Facebook, le refuge précisait, le 20 juin dernier : « Elle est disponible dès maintenant, ses adoptions potentielles n'ayant malheureusement pas abouti. » Cependant, les bénévoles ne perdent pas espoir et continuent leurs recherches de la famille idéale pour Dorotha.

La mise en lumière d’un problème récurrent

L’histoire de Dorotha rappelle une réalité qui arrive bien trop souvent : lorsqu’un maître décède, son animal de compagnie se retrouve sans domicile, dans le cas où son propriétaire n’aurait pas prévu de solution pour lui, ou que sa famille ne pourrait pas le prendre en charge. Au sein de la SPCA, un programme intitulé « Peace of Mind » (Tranquillité d’esprit), a cependant été mis en place. Il permet aux propriétaires de désigner le refuge comme « futur responsable de leurs animaux de compagnie par le biais de documents de planification successorale », comme l’expliquait le média Newsweek . Cela garantit leur sécurité en cas de perte de leur maître. « Cela n’a pas à se produire. Il existe une alternative », assurait Mady Thielmann.

L’info Woopets : en France, puis-je désigner une personne ou un organisme de confiance pour s’occuper de mon animal après mon décès ?

En France, il est possible de désigner une personne de confiance pour s’occuper de votre animal après votre décès. Cependant, cela doit être organisé de façon juridique, souvent par un testament, afin que la succession se fasse correctement. L’animal n’étant pas « détenteur de la personnalité juridique, il n’est pas sujet de droit mais un objet de droit ». Il faut donc transmettre des moyens financiers à une personne ou à une association, afin de lui confier la charge de prendre soin de l’animal.