Depuis 3 longues années au refuge, ce chien attend d'être adopté par la famille de ses rêves

Après avoir été trouvé errant, Jiro a poussé les portes d’un refuge roumain. Le chien, âgé d’environ 10 ans, attend depuis 3 ans une famille d’adoption. La SPA de Sarrebourg, située en Moselle, espère trouver des adoptants sérieux et aimants à ce brave compagnon qui n’a jamais cessé de croire en l’humain.

Sur les photos, Jiro affiche un superbe sourire. Pourtant, ce chien de 10 ans n’a pas eu la vie facile. Comme l’explique la SPA de Sarrebourg sur sa page Facebook, il a été trouvé errant.

« Grâce à la générosité de nos bénévoles, qui se sont cotisées, Jiro a enfin pu être sauvé après plus de 3 années passées dans un refuge en Roumanie, précise l’organisation de protection animale, 3 années d’attente… trop longues pour un chien comme lui. »

« Au refuge de la SPA de Sarrebourg, nous lui avons fait une promesse »

Malgré les épreuves qu’il a endurées par le passé, Jiro n’a pas perdu sa confiance en l’humain et a gardé une belle joie de vivre. « Affectueux, joueur et toujours de bonne humeur », ce formidable compagnon de vie « s’entend également très bien avec ses congénères ». Les promenades en sa compagnie sont très agréables, le toutou ne tirant pas en laisse.

« Au refuge de la SPA de Sarrebourg, nous lui avons fait une promesse : celle de lui trouver enfin une famille, la sienne, celle qu’il n’a jamais eue, concluent ses bienfaiteurs qui espèrent de tout leur cœur réaliser son plus grand rêve, aujourd’hui, Jiro espère simplement une chose : poser enfin ses valises dans un foyer aimant, où il pourra vivre les années qu’il lui reste entouré d’amour. »

© SPA de Sarrebourg

Le conseil de Woopets : comment adopter un animal ayant vécu plusieurs années en refuge ?

Adopter un animal qui a passé plusieurs années en refuge demande généralement de la patience et de la compréhension. Ces chiens ou chats ont souvent connu plusieurs changements de vie, parfois des abandons ou de longues périodes d’attente. Leur adaptation à un nouveau foyer peut donc prendre un certain temps.

Avant son arrivée, préparez un environnement calme et sécurisé, avec des repères simples (coin repos, gamelles…). À son arrivée, laissez-le découvrir son nouveau foyer à son rythme, sans le solliciter de manière excessive. Certains animaux se montrent immédiatement affectueux, mais d’autres ont besoin de plusieurs semaines pour accorder leur confiance.

L’essentiel est de respecter ses émotions, sa personnalité et son histoire. Évitez de vouloir corriger trop vite certains comportements ou de lui imposer un rythme soutenu. La régularité, la douceur et les routines quotidiennes sont souvent les meilleures alliées pour l’aider à se sentir en sécurité.

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Dans tous les cas, nous vous invitons à discuter avec l’équipe du refuge, qui connaît bien le caractère, les habitudes et les sensibilités de ses protégés. Ses conseils précieux vous aideront à favoriser son intégration.

De même, gardez à l’esprit qu’un animal adopté après plusieurs années en refuge peut révéler sa personnalité progressivement. Avec du temps, de la bienveillance et de la cohérence, il pourra construire un lien profond et durable avec sa nouvelle famille.